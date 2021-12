Termina 2021 para el Deportivo Liceo, un año plagado de éxitos con los títulos de la Copa del Rey —de la temporada pasada— y de la Supercopa de España —del principio de la actual—. El próximo 2022 se presenta también lleno de retos y para empezarlo en una posición inmejorable, los verdiblancos se desplazan a Sant Sadurní d’Anoia con la intención de dejar prácticamente sentenciada la segunda posición de la OK Liga. Aunque este curso el título se decide en el play off, la posibilidad de poder centrarse en el mano a mano con el Barcelona, todavía a cinco puntos, sin pensar en lo que viene por detrás da mucha tranquilidad. Porque Lleida y Noia no tiran la toalla. El conjunto del cava, con una explosiva mezcla de veteranía y juventud, se ha ganado a pulso ser uno de los candidatos, pero las bajas de Jordi Bargalló y Roc Pujadas para el duelo de esta noche (19.30 horas) hace más asequible el encuentro para los coruñeses.

Tampoco Juan Copa contará con su plantilla al completo. Vuelven Martín Rodríguez y César Carballeira, pero a la baja ya conocida del lesionado Maxi Oruste se une la de Jordi Burgaya, lo que obliga a volver a convocar al canterano Nanu Castro. Dos ausencias en cada bando, aunque parecen más significativas las del Noia: el excapitán del Liceo es el pichichi de la temporada de los catalanes con once tantos y el joven talento, que sonó en verano para recalar en A Coruña, lleva nueve. Le quedan argumentos a los de Pere Varias como para visitar el Ateneu con la máxima alerta con los veteranos Xavi Costa, Aleix Esteller y Eloi Mitjans al frente. Viene el Noia de una semana sin jugar, porque fue aplazado su partido contra el Caldes por motivos sanitarios —Bargalló y Pujadas tenían que haber cumplido la sanción por acumulación de azules en ese encuentro—. Le costó arrancar el curso, con dos empates y una derrotas, pero desde entonces encadenó seis triunfos y solo perdió, por la mínima, el duelo frente al Barcelona. El Liceo, por su parte, venció por 10-0 al Alcobendas en su último compromiso para sumar 28 puntos por los 20, con un partido menos, de su rival. El femenino se mide al Vilanova pendiente de una resolución El Liceo recibe al Vilanova (Palacio de los Deportes de Riazor. 17.00 horas) todavía con los ecos de lo ocurrido la semana pasada, cuando el club se negó a que el equipo viajara a Mataró para jugar porque después de confirmarse un contacto estrecho de un miembro del staff técnico, no había tenido tiempo de descartar contagios en la plantilla. La reunión del Comité de Disciplina de los miércoles no llegó a una resolución ya que, ante el alegato de defensa de los coruñeses, decidió dar un plazo de 48 horas para que el Mataró hiciera las suyas antes de dictar sentencia. Mientras tanto, las verdiblancas prefieren centrarse en lo deportivo y eso pasa por cerrar el año con triunfo ante un equipo que solo ha sido capaz de sumar un punto.