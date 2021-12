El Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva de la Federación Española de Patinaje hizo pública la sanción al equipo femenino del Liceo por no presentarse al partido contra el Mataró correspondiente a la séptima jornada de la competición que consiste en la pérdida del partido por 10-0, la deducción de tres puntos extra y la obligación de pagar no solo la multa correspondiente, sino también los gastos de apertura del pabellón rival y los de desplazamiento del árbitro y el auxiliar. Además, la FEP impone otra sanción económica al Liceo por incumplir el protocolo COVID por no comunicar un positivo de su personal deportivo. La entidad verdiblanca ha confirmado que recurrirá.

El pasado 11 de diciembre el Liceo tenía que jugar en Mataró, pero un día antes el club pidió a la Federación Española de Patinaje el aplazamiento porque acababa de confirmarse el contacto estrecho de una persona del staff técnico con un positivo por COVID del personal deportivo liceísta. Esa entrenadora, además, había viajado en furgoneta dos días antes con la expedición verdiblanca que se había desplazado a Las Rozas para disputar un partido. Dado que no había tiempo a hacer pruebas a las jugadoras, el Liceo consideró que sería una imprudencia viajar sin conocer si su plantilla estaba sana o no e incluso puso como ejemplo el caso Fuenlabrada. Pero La Federación, amparándose en el protocolo de esta temporada, decidió que no aplazaba el partido ya que tiene que haber cuatro casos confirmados en el equipo para que se produzca la suspensión. Pese a la negativa, el Liceo decidió no viajar. Presentó ante el Comité un escrito médico amparando su teoría. Pero la sanción ha llegado igualmente. "El Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva de la FEP resuelve: Primero: sancionar al Liceo con la pérdida del partido correspondiente a la 7ª Jornada de la OK Liga Femenina y dar como ganador al Mataró por un resultado de 10-0. Segundo: sancionar al Liceo con la deducción de 3 puntos obtenidos o que pueda obtener en la competición. Tercero: sancionar al Liceo con el pago de los gastos de apertura de la pista al Mataró. Cuarto: sancionar al Liceo con el pago de los gastos relativos al desplazamiento y derechos de arbitraje del árbitro y el auxiliar. Quinto: sancionar económicamente al Liceo por no presentarse al partido.Contra la citada resolución y, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 párrafo 1 del RRJD la RFEP, cabe interponer recurso contra el Comité Nacional de Apelación, en el plazo de diez días hábiles", cita la sanción. Ayer, el Taradell, de OK Plata masculina, denunció que la Federación también le obligaba a medirse al Alpicat, un equipo en el que había confirmados dos positivos y otras dos sospechas más, todavía sin que se conociesen los resultados. De nuevo, la Federación se agarró a la norma de los cuatro casos para que el encuentro siguiera adelante pese al acuciante agravamiento de la situación pandémica, sobre todo en Cataluña. El Taradell sí se presentó, perdió por 7-1, aunque el resultdo era lo de menos.