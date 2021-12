Cuando el año termina, surge el momento de hacer balance. Para el deporte coruñés, 2021, aún con todas las penalidades de la pandemia, fue el año del reencuentro, de la vuelta a los pabellones con público, a las carreteras y a las grandes pruebas. Y un año, cómo no, plagado de éxitos.

Atletismo. Elian Numa López se confirmó como el futuro del mediofondo español, clasificado para el Campeonato de Europa sub 23. A nivel nacional tampoco fallaron los lanzamientos con las medallas de Carmen Sánchez e Ivanna Román en jabalina y de Nico Ortega en disco, o las másters del Sada y Juan Manuel Morales del Marineda en la marcha entre los veteranos. 2021 fue el año también en el que Andrés Díaz perdió el récord de Europa de 1.500 en pista cubierta, arrebatado por el fenómeno noruego Jacob Ingebrigtsen y el del regreso de las grandes citas al asfalto como el ilustre Gran Premio Los Cantones de marcha o la popular Coruña10.

Bádminton. Un clásico en el Club del Mar, siempre con resultados abanderados en esta ocasión por las niñas de la base con María Freire, Sara del Castillo, Inés Poncela, Alba Prada y Paula Noya, aunque también con veteranas como Dolores Touriño que participó en el Mundial de Huelva.

Baloncesto. Al Leyma le faltó la guinda. Se quedó a las puertas de la final del play off de ascenso a la ACB. Después de haber eliminado al Oviedo, su bestia negra, ganó el primer partido de las semifinales en Granada y ya acariciaba la final, pero los andaluces le dieron la vuelta a la eliminatoria. El club siguió confiando en Sergio García para iniciar un nuevo proyecto que termina 2021 con muchos deberes pendientes. El Maristas, por su parte, logró el objetivo de la permanencia en Liga Femenina 2, aunque a efectos prácticos eso significase perder una categoría por la creación de una liga intermedia entre la élite y la suya. Ya en la nueva temporada, las colegiales cerraron el año en una posición acomodada, más cerca de la cabeza que del descenso.

Balonmano. El OAR dio un paso adelante en 2021, sobre todo en la temporada que acaba de empezar. Después de unos años en los que transitó por la zona baja de Primera Estatal, incluso con peligro de descenso, el conjunto de Pablo Aguirregabiria se rearmó y acaba 2021 en la zona alta y con muchas posibilidades de luchar por algo más en los próximos 365 días.

Boxeo. La irrupción de Enmanuel Reyes revitalizó el boxeo en A Coruña. El cubano afincado en la ciudad fue una revolución en los Juegos de Tokio, donde fue eliminado con polémica en cuartos de final —fue diploma— y en el Mundial se resarció, aún sufriendo el desgaste mental que le produjo su andadura olímpica, con un bronce, el segundo en la historia de España. El Profeta de Monte Alto seguirá dando palo en 2022.

Ciclismo. Destacaron dos nombres. María Filgueira se consagró como una de las promesas nacionales del ciclocross con sus triunfos en la Copa de España cadete. Y en paraciclismo, Iván Montero encadenó éxitos al ser doble campeón de España y liderar a la selección gallega.

Esgrima. El máximo representante de la ciudad es Iago Fernández, haciéndose un hueco destacado en España en la esgrima adaptada. La cantera coruñesa también siguió produciendo campeones. Germán Ferreiro acudió al Mundial cadete y Xián Franco, San Kim y Nahir López lograron medallas en el Campeonato de España.

Fútbol sala. En el año marcado por la pérdida de Severino Amarelle, cara y cruz para el Viaxes Amarelle, que descendió de Primera, pero ahora lidera con mano de hierro en Segunda con diez victorias en diez partidos. Comparte curso con el 5 Coruña, recién ascendido y que todavía se adapta a la categoría por lo que despide el año en los puestos de abajo. El Distrito Ventorrillo se mantuvo en Segunda División B y finaliza 2021 en la cuarta plaza.

Gimnasia. Candela Martínez, del María Barbeito, se colgó un bronce nacional absoluto en rítmica mientras que en artística las medallas fueron para Daniel Álvarez, Jessica López, Uxía Costa y Aldara Rodríguez.

Halterofilia. Tres medallistas internacionales: Ruth Fuentefría plata mundial y bronce europeo sub 17; Irene Blanco, bronce sub 21 europeo y Paula Canedo, dos platas y un bronce sub 15 continentales. Cinco deportistas con la selección al añadir a Irene Martínez (quinta absoluta de Europa y séptima del mundo) y Víctor Castro. Incontables medallas nacionales y doblete en la Copa del Rey y de la Reina. Un año casi perfecto.

Hockey sobre patines. Con la halterofilia, el motor de los éxitos del deporte coruñés y con el Liceo por bandera. Los verdiblancos fueron en 2021 campeones de la Copa del Rey y de la Supercopa de España y terminan el año como segundos en liga. El equipo femenino además logró el ascenso a la OK Liga, de la que descendió el Borbolla. Los éxitos llegaron también con la selección con los oros de César Carballeira (Liceo) e Ignacio Alabart (Barça) en el Europeo absoluto y de Jacobo Copa y Bruno Saavedra (Dominicos) en el Europeo sub 17.

Judo. No nació ni vive ni compite por un equipo coruñés pero la vinculación de Alberto Gaitero con la ciudad fue clave en su camino hacia Tokio, donde rozó las medallas. Parecido a Estrella López, bronce europeo, aunque en su caso sí es miembro del UDC. Entre la cantera, surgieron nuevas figuras a seguir como el campeón de España cadete Anderson Cotón. Otra de las buenas noticias de 2021 fue la vuelta a la presencialidad del Trofeo Miguelito, una institución en A Coruña.

Natación. Tres grandes nombres: Jacobo Garrido, triple diploma paralímpico en los Juegos de Tokio, los de su debut; María de Valdés, pese a que se quedara a las puertas del sueño olímpico tanto en piscina como en aguas abiertas, sigue siendo una de las mejores nadadoras españolas del momento como confirmó en el Europeo y en el Mundial; y Paula Otero, que cerró su último año como júnior con 17 medallas, dos continentales y 15 nacionales.

Patinaje artístico. El Maxia completó un año redondo. Lucas Yáñez se proclamó campeón del mundo júnior, subcampéon de Europa y oro nacional. Unai Cereijo, en cadete, se colgó la plata tanto continental como en España, lo mismo que la infantil Olivia Rey, segunda en Europa y en el Nacional.

Patinaje velocidad. El Sada Patín y el Rabadeira lideran el botín del año en esta especialidad que tiene en Manu Taibo a su máximo exponente con tres medallas, oro, plata y bronce, en el Campeonato de Europa júnior.

Piragüismo. Un plata olímpica titilea el palmarés del año, la lograda por Carlos Arévalo en Tokio en el K4 500 metros junto a Saúl Craviotto, Rodrigo Germade y marcus Cooper. Sin duda, lo mejor de 2021. El Ría de Betanzos sumó a Irene Lata, Iván Fernández y Sandra Leira entre sus palistas internacionales de una temporada en la que José Manuel Sánchez acudió al Mundial de maratón sin suerte.

Raid aventura. A Coruña fue la meta del Campeonato del Mundo por el que pasaron prácticamente 400 deportistas del todo el mundo, un escaparate ideal con el Club Gallaecia al frente con un organización en tiempos de COVID que superó todas las expectativas.

Remo. Iria Jarama no pudo optar a los Juegos por culpa del COVID a escasos días del Preolímpicos. Pero 2021 fue también el año del nacimiento de una nueva estrella: Álvaro Alvedro. En traineras, la femenina de Salgado-Perillo logró su primer triunfo en la Liga Gallega y Mera su primer podio en la masculina, donde Perillo no pudo lograr la permanencia.

Rugby. El CRAT no atraviesa sus mejores momentos, con problemas para salvar la categoría la temporada pasada, los mismos a los que parece destinada esta. No quita la grandeza de sus jugadoras, con Mónica Castelo y Paula Medín, de nuevo campeonas de Europa, al frente.

Skate. Julia Benedetti hizo historia como la primera española clasificada para los Juegos Olímpicos en esta modalidad. En Tokio no tuvo tanta suerte con su participación, pero con solo 16 años, el futuro es suyo.

Taekwondo. Combate y técnica tienen nuevas promesas. Helena García por un lado y por otro, Irea Abuín, las hermanas Yaiza y Zaida Velo y Ana Llin Shin y Jessy Sun Shin y Rubén Galdo forman una lista que colmó de medallas las vitrinas coruñesas.

Tenis de mesa. Alberto Seoane se quedó sin Juegos Paralímpicos, pero en el Club del Mar ya hay nuevas generaciones apuntando alto como la joven Jiaqi Guo Chen, líder entre las más pequeñas.

Triatlón. El Campeonato de España de triatlón y la Copa del Mundo de paratriatlón convirtieron a A Coruña en el escaparate de este deporte y en la última parada para los especialistas antes de Tokio.

Vela. Miguel Fernández Vasco aumentó su palmarés en la clase finn en un año en el que la ciudad recuperó su actividad competitiva y además atrajo al Viva Mexico, barco de la vuelta al mundo con escalas, que instaló su sede europea en Marina Coruña.

Voleibol. El Autos Cancela Zalaeta sigue siendo una institución de Superliga 2 femenina y termina 2021 cerca de los puestos de cabeza. El Calasancias descendió a Primera, donde sus equipos masculino y femenino cierran el año entre los primeros. A nivel de selección destacó el regreso de la reina Helia González en unas Leonas en las que Lucía Varela ya es una fija.