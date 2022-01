Tres jugadoras del Liceo dieron ayer positivo por coronavirus, pero mañana el resto del equipo tendrá que jugar el partido contra el Sant Cugat, previsto para las 11.15 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor de la décima jornada de la OK Liga femenina. El club coruñés pidió el aplazamiento porque además el resto de la plantilla es contacto estrecho de las contagiadas ya que entrenaron durante toda la semana sin mascarilla y algunas incluso son convivientes, pero la Federación Española de Patinaje lo denegó porque según el protocolo de esta temporada solo se modifican los encuentros cuando son cuatro los casos. Todas las jugadoras volverán a pasar test mañana dos horas antes del partido, por lo que de aparecer un caso más, sí que tendría que suspender el choque.

"La Real Federación Española de Patinaje le ha comunicado al Deportivo Liceo que mañana debe disputar la décima jornada de la OK Liga Femenina (domingo 16 de enero, 11:15h). Todo ello a pesar de los tres positivos en COVID detectados en el equipo a menos de 24 horas para la celebración del partido. El protocolo del organismo indica que un encuentro solo se suspenderá en el caso de que haya cuatro casos. En esta situación, la RFEP no tiene en cuenta el hecho de que el resto de compañeras de equipo son contactos estrechos que pueden resultar en un brote mayor. La normativa de la Xunta, por añadido, recomienda que estos contactos minimicen su actividad social para evitar posibles nuevos contagios. De todas maneras, las jugadoras pasarán mañana por la mañana una nueva serie de test a los que no están obligadas. El club no entiende este riesgo evitable que pondría en peligro no solo al Deportivo Liceo, sino también al PHC Sant Cugat. Lamentamos profundamente que la RFEP priorice lo deportivo por encima de la salud tras estos difíciles dos años de pandemia", indica el Liceo en un comunicado.

Es el segundo encontronazo de la temproada del Liceo con la Federación por este tema. El pasado 11 de diciembre, el club decidió que el equipo no viajara a Mataró al detectarse el día anterior un positivo en el personal deportivo que había estado en contacto con uno de los miembros del cuerpo técnico de la plantilla femenina, que además dos días antes había viajado con todo el equipo a Madrid en furgoneta. Ante el riesgo de un brote y al no disponer de tiempo para hacer las pruebas necesarias y descartar contagios, optó por la prudencia. A cambio, recibió una dura sanción. El Comité de Disciplina resolvió darle el partido por perdido por 10-0, restarle otros tres puntos y además obligarle a pagar una multa económica y los gastos de apertura del pabellón como de desplazamiento de los árbitros. El Liceo recurrió, pero el Comité rechazó su apelación y confirmó íntegramente la sanción, ante la cual solo cabe presentar recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo máximo de quince días.