Ni una semana tranquila en el Liceo. En un curso tan ilusionante como el de su regreso a la OK Liga femenina, el equipo encadena un quebradero de cabeza tras otro. El último ayer, cuando a menos de 24 horas del partido que hoy tiene que jugar en el Palacio de los Deportes de Riazor, tres jugadoras dieron positivo. Teniendo en cuenta que otras dos ya estaban contagiadas la semana pasada y que el resto de la plantilla son contactos estrechos, porque entrenan sin mascarilla y algunas son incluso convivientes, el club pidió un aplazamiento. Pero se volvió a topar con el protocolo COVID de la Federación Española de Patinaje, que solo contempla este extremo cuando son cuatro los casos. La norma es la norma e incluso desde la FEP recuerdan que fue aprobada en comisión delegada con la presencia de un directivo verdiblanco, pero desde la entidad coruñesa se plantea la conveniencia de la misma por la evolución pandémica y lamenta que se anteponga lo deportivo a la salud. El Liceo ya había denunciado en semanas previas que ni siquiera es obligatorio la realización de test y recibió una dura sanción económica y deportiva (6 puntos) por negarse a viajar a Mataró por prudencia frente a un posible brote.

Sea como sea, el partido contra el Sant Cugat previsto para las 11.15 sigue en pie, aunque dos horas antes todas las jugadoras del conjunto verdiblanco volverán a pasar test de antígenos porque precisamente una de las tres positivas dio negativo en una prueba posterior. “La RFEP no tiene en cuenta el hecho de que el resto de compañeras de equipo son contactos estrechos que pueden resultar en un brote mayor. La normativa de la Xunta de Galicia, por añadido, recomienda que estos contactos minimicen su actividad social para evitar posibles nuevos contagios. De todas maneras, las jugadoras pasarán una nueva serie de test a los que no están obligadas. El club no entiende este riesgo evitable que pondría en peligro no solo al Deportivo Liceo, sino también al Sant Cugat. Lamentamos profundamente que la RFEP priorice lo deportivo por encima de la salud tras estos difíciles dos años de pandemia”, dice el Liceo en un comunicado.