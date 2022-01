El Maristas Coruña recupera poco a poco la normalidad tras el brote de COVID que afectó a once integrantes del equipo —nueve jugadoras y dos miembros del cuerpo técnico— y por el cual tuvo que detener toda la actividad y aplazar el encuentro ante el Club Baloncesto Femenino León previsto inicialmente para el pasado sábado. Ayer seis jugadoras se ejercitaron en la Polideportiva de Riazor bajo la dirección de su entrenadora, Esther Muñiz, que para la sesión de hoy cuenta con tener a sus órdenes a dos más, ocho en total. Si no hay sorpresas desagradables, el viernes ya podrá disponer de la plantilla al completo, once deportistas, para ultimar la preparación del encuentro del sábado (20.00 horas) en la cancha del Melilla. Justo de preparación tras el parón forzoso de ocho días por el COVID, al equipo coruñés le espera un desplazamiento de máxima exigencia no solo por la dificultad del rival sino por el fatigoso viaje, de casi doce horas.

La odisea comenzará de madrugada, a las 05.45 horas, cuando se reunirán en el colegio Maristas para dirigirse al aeropuerto de Santiago, donde a las 07.40 horas tomarán un vuelo con destino Málaga. Y desde allí, también en avión, despegarán hacia Melilla a las 12.30 horas, con llegada al destino final con el tiempo justo para comer y descansar un poco antes de dirigirse al pabellón Guillermo García Pezzi para visitar la cancha de un rival en forma como el Melilla Sport Capital La Salle. “Va a ser complicado. Tengo muchísimo miedo de que haya alguna lesión por el ansia, por ese deseo de querer. Es que no medimos, vamos a por todas —explica la entrenadora del Maristas, Esther Muñiz—. Vamos a ir un poco sin preparar el partido, a intentar competir”. De momento, la técnico celebra poder ir reuniendo poco a poco a todo el grupo. “Lo que más echábamos de menos era poder vernos las caras y estar todas juntas, porque este es un equipo que está superunido”, añade Muñiz, más animada después de “unos días un poco complicados”. Contra León, el 1 de marzo El Maristas-León que fue aplazado el pasado fin de semana por el brote de COVID en el equipo colegial se disputará el Martes de Carnaval, 1 de marzo, a las 12.30 horas. El conjunto coruñés intentará el sábado en Melilla dar continuidad a la buena racha de resultados con la que acabó 2021 y empezó 2022. Viene de tres victorias seguidas ante Institutos de Compostela (67-56), Cortegada (53-63) y Barakaldo (66-63). El Maristas marcha octavo en el grupo A de la Liga Femenina 2, con siete triunfos y seis derrotas.