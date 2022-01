Son casi los 2.000 los atletas que se han inscrito, en las diferentes categorías, para participar mañana en la carrera de Matogrande, prueba con la que se abre el circuito Coruña Corre, que regresa al asfalto después de un año de ausencia obligada por la pandemia. En absoluto, sobre un recorrido de 7.140 metros, la salida está prevista a las 10.00 horas, frente al colegio Liceo la Paz, que también será el escenario de la meta. Habrá competición también para los sub 18 y sub 16 (2.535 metros); los sub 14 (1.495 metros); los sub 12 y sub 10 (730 metros) y una para los más pequeños, que tendrán que cubrir 120 metros. El circuito de Coruña Corre seguirá en el mes de marzo con la carrera nocturna de la Torre de Hércules prevista para el día 26; se trasladará a Visma el 8 de mayo y a Os Rosales el 22 de mayo; y después del verano se disputará la Volta a Oza (11 de septiembre), Ventorrillo (23 de octubre) y Novo Mesoiro (27 de noviembre).