La ciudad se reencuentra con el asfalto

Matogrande dio ayer el pistoletazo de salida a una nueva edición del circuito Coruña Corre, las distintas pruebas por los barrios de la ciudad que se retoman después de un año de obligada ausencia por el COVID. Había ganas de volver al asfalto y se demostró con una participación récord de más de 1.800 inscritos entre todas las categorías. Anxo Castro, que estuvo acompañado en el podio por Abdelaziz Fatihi y Cristian Muíño, y Beatriz Muíño, que se impuso en la línea de meta a Monse Solís y Elena González, fueron los vencedores de una jornada de excelente ambiente deportivo y de superación, pues el circuito también presume de ser inclusivo y de permitir la participación de todo tipo de atletas. La próxima cita del Coruña Corre será dentro de dos meses, el 26 de marzo, en la carrera de la Torre de Hércules #queremonosvivas, prueba nocturna que termina a los pies del faro milenario iluminada por su luz, pero antes llegará Coruña21, el 13 de febrero.

En el resto de categorías, se llevaron la victoria la propia Beatriz Muíño y José María Sánchez (máster 1); Noemí Moral y Rubén Liñares (máster 2); Elena González y y Bruno García (máster 3); Dolores González y José Carlos Pereira (máster 4); Silvia Sánchez y Emilio Martínez (máster 5); Elisa Paz y Saúl Gómez (máster 6); Sara Barreira y Domingo Álvarez (máster 7); Sara Prieto y David Fernández (sub 20); María Carregal y Adrián Bao (sub 23); Lucía Vázquez y Yago García (sub 18); Susana Amor y Juan Cañizo (sub 16); Irea Adriana Alén y Daniel Salgueiro (sub 14); Jimena Outes y Leo Sánchez (sub 12) y Nerea Souto y Hugo Oubel (sub 10).