Esta temporada, el gol tiene denominación de origen coruñesa. En las tres principales categorías masculinas hay un jugador nacido en la ciudad entre los máximos realizadores: David Torres (Liceo) en la OK Liga, Pablo Torres (Tordera) e Íñigo Varela (Dominicos) en la OK Plata y José Ramón López (Órdenes) en la OK Bronce. A lo que hay que añadir la presencia de la delantera argentina del Liceo Adriana Soto entre las pichichis de la OK Liga, y de la también coruñesa María Castelo (Alcobendas) en la OK Plata.

David Torres marcha cuarto en el ranking de goleadores de la OK Liga masculina. Lleva 21 tantos, a solo cinco de su máximo registro en una temporada, que está en 26, y eso que empezó la liga lesionado. Le superan el portugués João Rodrigues (Barcelona), con 28, el también culé Pau Bargalló (25) y Raúl Marín, del Reus, con 24. Pero en el promedio, el capitán es segundo (1,75 por encuentro por el 1,87 del luso del Barcelona). En la OK Liga femenina es Adriana Soto la encargada de defender el honor del gol coruñés, tercera en la lista de máximas realizadoras que ya encabeza una killer nata como Aina Florenza, con 21 dianas. Segunda es Victoria Porta (Vila-sana), con 17, por las 16 de la jugadora verdiblanca. La sanjuanina también sube a la segunda plaza en el promedio, con 1,60 por partido por los 1,75 de la internacional española del Palau i Plegamans. Otro Torres, Pablo —primo del capitán verdiblanco—, es el pichichi del grupo norte de la OK Plata masculina. El jugador del Tordera se puso en cabeza gracias a los tres goles anotados el pasado fin de semana contra el Espanyol. Alcanzó los 20 y superó al que lideraba la tabla hasta entonces, el también coruñés Íñigo Varela, del Dominicos, que es segundo al sumar 18, ya que el pasado fin de semana frente al Jolaseta solo vio puerta en una ocasión. María Castelo, coruñesa del Alcobendas y ex del Liceo, también se mete en el top cinco en la OK Plata femenina. Ha marcado 14 goles y empata en la tercera posición con otras cuatro jugadoras por detrás de Judith Cobián (Asturhockey), segunda con 16, y de la argentina Jimena Ortiz (Esneca Fraga) con 21. Por último, la OK Bronce, en su grupo norte, tiene al veterano José Ramón López, del Órdenes, al frente de los cañoneros con la friolera de 24 goles en nueve partidos —empatado con el asturiano Pelayo Aspra, con la misma cifra—. Con 38 años, no ha perdido la clase que ya lució en el Liceo y sobre todo en el Cerceda. Otro exverdiblanco, Mikel Abeal, es tercero con 15 tantos.