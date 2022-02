Después de dos derrotas seguidas, el Deportivo Liceo se ha quedado sin margen de error si quiere clasificarse para la Copa de la Reina —si es que finalmente esta no se disputa en A Coruña, como estaba previsto—. Las verdiblancas son décimas con 10 puntos, pero tienen dos partidos pendientes. Si ganan los dos, estarán clasificadas entre las ocho mejores de la primera vuelta. Pero tienen que ganar los dos, empezando primero por el de esta noche contra el Sant Cugat (Agra, 20.00 horas) en el regreso de la capitana Lucía Paz. El segundo el próximo día 26 de este mes en la pista del colista Girona.

El más importante es el de hoy. Porque el Liceo lleva dos derrotas seguidas y tiene que dar por finiquitada esa mala racha. Y porque es contra un rival directo. Las de Sant Cugat marchan novenas con 13 puntos, pero solo tienen este partido pendiente. Aunque en su caso, necesitan ganar y esperar a los tropiezos de otro equipo como el Bigues. No les salen las cuentas, sobre todo porque tienen el golaverage perdido con el Voltregá, de momento en zona de Copa con 16 puntos. No es el caso del Liceo, que ganó en Voltregá y si llega a los 16 y empata, pasaría por delante. De ahí la relevancia del choque de esta noche, porque el siguiente que ha de recuperar el equipo coruñés es en teoría más asequible.

El encuentro tenía que haberse disputado hace tres semanas, pero se aplazó. No sin polémica, que parece que es lo que acompaña al club verdiblanco en la temporada. Un día antes del duelo, el Liceo detectó tres positivos y pidió el aplazamiento, pero la Federación no lo aceptó porque según el protocolo han de ser cuatro los casos para llegar a este extremo. El mismo día del partido, se repitieron lo test y ya salieron cuatro, lo necesario para que no se jugara el encuentro. El Sant Cugat ya estaba sobre la pista del Palacio de los Deportes de Riazor cuando le llegó la comunicación del aplazamiento, lo que provocó suspicacias. Hoy ambos dirimirán sus diferencias sobre la pista. Los dos jugaron el martes, con distinta suerte ya que mientras las catalanas ganaron al Mataró, las coruñesas perdieron en Vila-sana.