Estaba na porta, no edificio de San Marcos, no meu primero día de prácticas na TVG, no verán de 1990. Recibíume con agarimo e explicoume como funcionaba a redacción. Nada menos que o mítico Jorge Mariñas. Porque él, Pampín, Ovidio, Cores, Delpont, Xoán Manuel ou Terio xa eran clásicos con só cinco anos de funcionamento dunha televisión que levou o deporte os fogares galegos como ningúén podía imaxinar. Jorge, fillo e irmán de grandísimos comunicadores, era a voz do fútbol, do tenis, da fórmula un. E para mín, por riba de todo, do hockey sobre patíns. Él contou aqueles anos gloriosos do Liceo. Sen estridencias, sen berros. Con sobriedade e elegancia. Aprendín a narrar con él. Foi un gran mestre durante os meus primeiros anos. Un xefe excepcional cando lle tocou. Un compañeiro inxenioso, intelixente e ocurrente como poucos. E, co paso dos anos, un amigo dos bós. Compartimos ceas, concertos, charlas e algunhas maldades propias desta profesión. Gozou de oito anos de xubilación. Moi poucos, pero como él decía, “os Mariñas non envellecemos moito”. Foise un dos grandes do xornalismo deportivo. E un maldito test positivo privoume hai unhas semanas de tomar a última caña con él. Queda pendente, mestre.