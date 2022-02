Lo único que no perdió ayer el Leyma fue el basquetaverage. En el resto, sufrió una derrota contra el Granada —77-85 por el 79-88 de la primera vuelta—, se lesionó en la última jugada el que en las últimas semanas estaba siendo su mejor hombre, Ashley Hamilton, pendiente de valoración médica, y frenó su racha de dos victorias seguidas, lo que deja en evidencia los problemas de toda la temporada. Cuando no entran los triples, arrecian los fantasmas. No bajaron los brazos, sin embargo, los naranjas, que llegaron a ir perdiendo por 20 puntos en el tercer cuarto. Aún sin la sensación de tener opciones reales de ganar, resistieron a cada golpe y siempre se volvieron a meter en el partido. No hay tiempo para la lamentación. El miércoles, nuevo partido, el tercero en una semana. Toca recuperar uno de los aplazados con la visita al Tau Castelló, cuarto.

Una de las buenas noticias, no obstante, fue la carta de presentación de Chris Ebou Ndow. No lleva ni una semana en la ciudad. Venía de estar sin jugar. Salió en el segundo cuarto y prácticamente hizo todo con criterio. Incluso se atrevió a llamar al resto de sus compañeros para pedir unión. Carácter para el recién llegado, que en esos minutos de estreno anotó un triple, se elevó como nadie para coger un rebote rodeado de torres y dio una asistencia medida en la pintura para Nick Ward. Un gran inicio. El internacional noruego fue uno de los motivos para la esperanza de otro jarro de agua fría para el Leyma. Perder contra Granada entra en las quinielas. Pero los naranjas nunca dieron la sensación de poder luchar de tú a tú contra un rival al que le sobra clase y que está más rodado. El conjunto coruñés se encontró muchos problemas en todas las facetas. No conseguía poner freno al talento descomunal de los Bropleh, Costa, Tomàs y compañía. Pero tampoco era capaz de atacar con éxito la defensa andaluza. Al principio el único que sostenía el ataque naranja era Hamilton. El inglés respondía a cada acción, pero él solo no podía frente a todo un equipo y los balones no llegaban hasta Nick Ward. Tampoco podía el Leyma contener a los rivales, que con la entrada de Edu Gatell sumaron fácilmente en un par de acciones a la salida del bloqueo directo y metieron la primera pequeña brecha (17-25) —al final esos ocho puntos fueron los que separaron a ambos en el resultado, con empate técnico en los siguientes tres cuartos—. Con un estirón de la mano de los triples de Sanz y Lofberg y del trabajo de Diagne en la pintura el Leyma metió de inicio un parcial de 10-2 e igualó el partido (27-27). Estaban haciendo la goma los coruñeses, porque el Granada le devolvió la moneda con un 2-11 que les volvía a alejar (31-40). Su gran problema era el rebote. Estaban permitiendo demasiadas segundas oportunidades y eso ante un equipo de la categoría del andaluz es una sentencia. O casi. Porque al descanso se mantenían con posibilidades (40-48). El tercer cuarto tuvo dos caras. El Granada salió en modo apisonadora. Lluis Costa anotó dos triples de salida. El Leyma tocaba fondo con dos antideportivas y con veinte puntos de desventaja (45-65). Pero a veces hay que llegar hasta abajo para tomar impulso y volver a subir. Concentración atrás —unido a una cierta relajación del rival—, tirar de lo básico en ataque. La inspiración de Lofberg hizo el resto. Metió un triple y acto seguido, otro con tiro libre adicional. 16-3 de parcial para volver a engancharse (61-69). El Leyma seguía por corazón, pero le faltaban argumentos. En el momento en el que el Granada pisó el acelerador, se volvió a alejar. Lo hizo de nuevo Costa, que manejó los ritmos del encuentro a su antojo (65-76). Entraron entonces los triples de Ndow y Monaghan y se volvió a creer (71-78). Un espejismo del que despertaron los rebotes. Solo los fallos en los tiros libres finales permitieron mantener el basquetaverage.