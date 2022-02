Cara y cruz para el Calasancias en la jornada del fin de semana en el Barrio de las Flores para sus equipos de Primera Nacional porque mientras el masculino ganó por 0-3 al La Calzada, colista de la categoría, el femenino cedió por 1-3 frente al líder CV Oviedo.

Buen partido disputado por los chicos, que aunque la tabla les señalara como favoritos, los asturianos habían demostrado en las últimas semanas una gran mejoría y no podían confiarse. Tras este victoria los coruñeses se mantienen en el tercer puesto. Es muy importante seguir en cabeza y no alejarse de las primeras plazas que dan derecho a la lucha por el ascenso y que, si no ocurre ninguna sorpresa, se decidirán en las dos últimas jornadas.