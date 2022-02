Hay partidos en lo que lo importante es ganar y el cómo queda en un segundo plano. El Leyma está en un punto que ya pocos errores puede permitirse más si no quiere meterse en un lío descomunal en la lucha por su objetivo de meterse en play off de ascenso. Así que imponerse a un rival directo como el Castelló, como consiguió ayer por 80-85, fuera como fuera, es la mejor noticia. Aumenta el mérito que lo hizo sin Ashley Hamilton, que terminó lesionado el domingo frente al Granada. También sin el nuevo Chris Ebou Ndow, que había dejado buenas sensaciones en el debut y sin embargo solo calentó banquillo. Los triples y la gran defensa de Mo Soluade fueron su arma. Pero su juego volvió a dejar lagunas tan preocupantes como quedarse sin anotar en los cuatro minutos finales y con ello, hipotecar una victoria que parecía segura. Lo bueno es que la competición sigue y no da tiempo para pensar. El domingo recibe al Prat. Y la semana que viene quedan dos partidos más por recuperar que determinarán su verdadero sitio en la tabla. Alcanzado el triunfo número diez, ocupa la séptima plaza.

Los naranjas arrancaron con un buen equilibrio exterior interior. Entraban los triples, dos de un Lofberg que mantuvo la buena racha del partido contra el Granada. Pero también se lucía en la pintura Atoumane Diagne —titular en detrimento de Nick Ward—, que se imponía claramente a su par, un Davis Rozitis con muchos problemas, y era un constante peligro cuando se acercaba al aro. Cuando él se sentó, Ward tomó el relevo y también Sanz por fuera. Funcionaba el ataque y también la defensa, sobre todo la de Mo Soluade sobre Calvin Hermanson. El Leyma se iba con una ligera ventaja al término del primer cuarto (17-21). El arranque del segundo fue una fantasía de Zach Monaghan. Le necesita el equipo. Centrado en el juego, tanto en defensa como en ataque. Sin estridencias. El de Chicago sacó la varita y en un abrir y cerrar de ojos marcó tres triples y dio una asistencia a Schaftenaar. Los locales tenían que parar el festival con 22-32 en el marcador. El Leyma metía la directa pero seguía teniendo problemas. No cerraba el rebote, y eso que llegó a jugar con dos grande como Schaftenaar y Ward, y este fallaba desde la línea de personal. La ventaja seguía creciendo al anotar Soluade otro triple y Gray un tiro libre por una técnica (24-36). La distancia se mantuvo en torno a la barrera de los diez puntos, uno arriba, uno abajo. Los triples seguían entrando (Gray). Cuando el Leyma está enchufado en esta faceta es muy difícil pararlo. Pero se fue al descanso con mal sabor de boca por un mal pase por la espalda de Monaghan, que se intentó gustar de más y permitió una contra rival que puso el 37-49 con el que ambos equipos se fueron a vestuarios. El conjunto coruñés tuvo dos momentos de debilidad durante el partido. El primero, en el tercer cuarto, fue casi más por fortaleza del Tau Castelló que por distracción suya. Entró bien, volviendo a irse de 12 tras un triple de Soluade, pero el protagonismo recayó todo en Stutz y Hermanson. Ellos solos anotaron 20 puntos en estos diez minutos —12 y 8 respectivamente— e hicieron temblar las piernas de los visitantes al acercarse hasta el 62-63. Pero los dos estadounidenses tenían que descansar, se fueron al banquillo y el Leyma aprovechó para meter una marcha más y recuperar su renta (64-74). La segunda crisis, más profunda, llegó en los últimos cuatro minutos. Otra vez el Leyma fue incapaz de anotar en un final de partido en el que con un parcial de 9-0 vio como los locales se le echaban encima. Si no llega a ser por los dos triples seguidos de Soluade al inicio del cuarto (68-80), la anotación hubiese quedado ridícula. Los coruñeses se quedaron estancandos en 84, cuando ganaban por 13 (71-84) y encadenaron despropósito tras despropósito en los ataques finales, más preocupados por dejar correr el tiempo que en jugar. El Castelló lo aprovechó, redujo a 80-84 y cuando atacaba para quedarse a solo una canasta de la remontada, una gran defensa de Soluade sobre Hermanson arregló el desaguisado. Ya no quedaba tiempo. Si no ... mejor no pensar.