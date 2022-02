El encuentro comenzó con celebración y la entrega, por parte de Pepe Guillín, de los premios a David Torres, como mejor jugador de la liga en el mes de enero, y a Juan Copa, como el mejor entrenador. Y después siguió con un Liceo como una moto, que tenía una ocasión tras otra, pero siempre fallaba en el último remate. El capitán tuvo un par de sus acciones en el segundo palo, Roberto di Benedetto se soltaba desde el disparo exterior y en defensa, los jugadores locales estaban muy atentos a las líneas de pase para cortar cualquier opción de contragolpe. Porque el Igualada, que resistía el vendaval, intentaba salir rápido siempre que veía la ocasión.

El primer gol llegó ya hacia el final de la primera parte. Marc Grau asistió al segundo palo donde esperaba un David Torres que se está especializando en estos remates. Todo el mundo sabe que los va a hacer y nadie le puede parar. Pudo aumentar la renta con una azul a Cantero, pero Jordi Adroher falló la directa y al poco llegó el empate en una jugada de Bernat Yeste protestada por los locales. A 22 segundos para el descanso, los colegiados señalaron penalti que Álex Rodríguez ejecutó y nada más abrirse el segundo tiempo Torres hizo el tercero. Cantero, en una acción individual, recortó. Pero se agotó ahí la resistencia visitante y cayeron tres goles más, de Rodríguez, Adroher y Roberto di Benedetto. Ahora ya toca pensar en Reus, al que se visita la próxima semana.

María Sanjurjo desatasca el partido en Bigues

El Deportivo Liceo abrió ayer la segunda vuelta en la OK Liga femenina de la misma manera que había abierto la primera, con victoria frente al Bigues i Riells, aunque esta vez a domicilio y por 1-4. María Sanjurjo, con tres goles, fue la gran protagonista de un duelo que no se decidió hasta la recta final pero que permite a las verdiblancas sumar tres puntos que le elevan hasta la séptima posición de la clasificación. Además, las coruñesas todavía tienen pendiente un partido de la primera vuelta, en el que tienen que visitar al Girona y que dictaminará si se clasifican o no para la próxima Copa de la Reina.

El encuentro comenzó muy igualado y con mucho ritmo. Ni siquiera había faltas, solo juego. Pero ninguno conseguía abrir el marcador. Hasta el minuto 17 no lo hizo María Sanjurjo, único gol que lucía en el marcador en el descanso. A la vuelta de vestuarios siguió igual la contienda, incluso por el olfato de gol de la coruñesa, ayer capitana, que marcó el segundo y allanó el camino del triunfo. Este se vio alterado por una directa, que paró Caretta, y por el 1-2, obra de la italiana Erika Ghirardello, pero a Sanjurjo le quedaba otra respuesta bajo la manga con el tercero. Ya en el último minuto, Bea Gaete anotó la sentencia.