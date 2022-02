No podrá ser el jueves, como se había anunciado en un principio, pero después de la reunión mantenida ayer por la organización, Coruña Big Waves, el campeonato de olas gigantes de O Portiño, sigue en alerta amarilla de cara al fin de semana. El miércoles habrá un nuevo parte y se hará la llamada oficial a los participantes, que el jueves ya podrán hacer un entrenamiento para probar el estado del mar y el rompiente de las olas y conocer de primera mano la conocida como La Tóxica, descubierta por Eric Rebiere, surfista francobrasileño afincado en la ciudad. La lista de competidores confirmados la encabezan los locales Rebiere y Juan Fernández, campeón de España. Grant Baker, Antonio Laureano, João de Macedo, Vinicios do Santos, Bruno Santos, Ian Cosenza, Rudy Guiara, Rafael Tapia, João Guedes, Indar Unanue, Alberte Álvarez, Luis Rodríguez, Jairo Barral, Lourenço Katzentein, Gabriel Ortiz, Ibon López, Alberto Ortega, Eneko Amezaga, Endika Ruiz, Jon Tajada, Daniel Antonio Rodríguez y Juan Díaz-Terán completan la nómina de participantes. Coruña Big Waves iba a estrenarse ya el año pasado, pero la pandemia obligó a postergar los planes y desde entonces todavía no se habían dado las condiciones ideales para su celebración.