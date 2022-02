No todo lo de la pandemia iba a ser malo. De esta salimos mejores, que decían algunos. Cierto o no, para muchos sí que significó un antes y un después en sus vidas, un cambio de paradigmas. A otros, sin embargo, les devolvió a su senda anterior. Fue lo que trajo de vuelta al hockey sobre patines a Joan Manuel Grasas (Castelldefels, 1980). Unos meses de encierro fueron suficientes para que se reactivara su necesidad de coger el stick. El jugador catalán, asentado en A Coruña prácticamente desde que fichó por el Liceo en el año 2007, con paso incluido por el proyecto del Cerceda, se había quitado los patines a nivel nacional tras su última etapa en el conjunto verdiblanco (2017). Seguía, pero detrás de la valla, ligado con funciones de entrenador en el Órdenes. Hasta que el coronavirus primero y el Dominicos después, que confió en él para su proyecto de OK Plata, se cruzaron en su camino. “Coincidió que yo quería volver a hacer deporte y que ellos me hicieron la oferta... y me dejé enredar fácilmente”, bromea.

Ponerse en marcha fue fácil. “Sí, patinar y el hockey también son como andar en bicicleta, que no se olvida”, dice. Pero recuperar la forma, no lo fue tanto. “Lo que se olvida es el nivel de competición. Pensé que iba a estar en forma en un tiempo más corto”, reconoce, exigente consigo mismo. Llegó a un vestuario con mucha juventud pero con caras que ya conocía, como la de Martín Payero, con quien ya había coincidido en otras etapas de su carrera —“tenemos mucha confianza, nos entendemos con una mirada”— y Martín Barrós. Ellos son los veteranos encargados de dar experiencia y equilibrio, pero también de guiar los pasos de las nuevas generaciones, encarnadas por los todavía adolescente Bruno Saavedra y Jacobo Copa. “Es una forma de devolverle al hockey lo que te ha dado a ti. Cada uno en el equipo tiene un rol. Los pequeños se han acoplado muy bien. Tienen mucha suerte de que están teniendo muchos minutos en una categoría muy difícil”, apunta. Solo tiene un inconveniente la convivencia con los jóvenes. “Me están dando un curso intensivo de reguetón. Si llego a saber eso... igual me lo pienso”, se ríe. El de la Ciudad Vieja es su tercer equipo gallego en categoría nacional. “La verdad que hace 15 años, cuando llegué al Liceo, nunca hubiese pensado que iba a jugar en el Dominicos”, reconoce. Su carrera está ligada a la ciudad. “Para mí el momento en el que llegué aquí lo cambió todo, porque aquí me apadrinaron, mi hija nació en la ciudad y ya no me moví más —llegó al Liceo procedente del Vilanova, del conjunto verdiblanco se fue al Blanes, volvió al Cerceda y cuando este desapareció, pasó de nuevo por el Liceo—”, repasa. A las órdenes de Carlos Gil levantó la Copa CERS de 2012 y la Liga Europea del año siguiente. Y pesar de la importancia de los títulos, se queda con “las amistades, un valor añadido del deporte”. Por eso le marcó el Cerceda. “Fue un experiencia muy bonita porque éramos una familia, un grupo de amigos que jugábamos juntos al hockey. Y además sirvió para lo que nació, para ser el trampolín de toda una generación de jugadores de la ciudad”, comenta. Ahora el Dominicos toma ese relevo. Quién sabe si pronto incluso en la OK Liga. “Eso haría que me replanteara seguir un año más”, bromea. Dominicos, segundo El Dominicos, con 24 puntos en la jornada 14, es el segundo clasificado, a cuatro del líder Arenys de Munt, del grupo norte de la OK Plata masculina, un puesto que a final de temporada permitiría disputar una eliminatoria por el ascenso a la OK Liga —solo asciende el primero de cada grupo y los dos segundos se lo juegan entre ellos—. “El primer objetivo es mantener la categoría”, insiste Joan Grasas, “porque es importante mantener la plaza para continuar con el proyecto del club”. Pero tampoco hay que renunciar a estar más arriba. “Yo creo que todos hubiésemos firmado estar con 24 puntos a estas alturas de la temporada. Así que intentaremos mantenernos arriba en la segunda vuelta. Aún nos queda el Tourmalet, que es enfrentarnos a todos los equipos catalanes: Vendrell —al que reciben el sábado a las 20.00 horas en Monte Alto—, Arenys de Munt, Sant Feliu... Poco a poco. La liga es muy competitiva y está todo en un pañuelo”, analiza. “Pero por qué no”, responde. “Sabemos que dependemos de nosotros mismos para estar arriba y si llegamos con opciones al final, lucharemos por esas plazas de ascenso”, añade. Quedan nueve partidos y todo está por decidir, pero los de Manuel Togores ya han dejado su impronta en la categoría.