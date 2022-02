Dende o Club Baloncesto Culleredo alegrámonos de comunicar que, despois de pasar o recoñecemento médico na clínica TRAUMACOR, @AlbertoCorby33 formará parte do noso plantel do equipo senior da liga EBA ata o final da tempada.

Benvido Alberto a esta gran familia do Culleredo.