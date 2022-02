Juan Fernández (A Coruña, 1998) surfeó por primera vez en aguas del Orzán, “a los diez años”, pero desarrolló su pasión por este deporte “sobre todo en Bastiagueiro”. “Ahí fue donde aprendí”, recuerda este estudiante de Empresariales y Turismo y vigente campeón de España de olas grandes, un título que intentará revalidar mañana en O Portiño. Juega en casa, lo que multiplica su ilusión y, al mismo tiempo, su responsabilidad.

Poco dio de sí esta primera toma de contacto con el agua.

La dirección del mar y del viento no era la mejor. Mañana [por hoy] no va a haber sesión, porque hay temporal y va a estar el mar muy revuelto, y el sábado esperemos que esté mejor. Las predicciones dicen que va a estar mejor.

¿Por qué O Portiño es tan especial para el surf?

Es un buen sitio donde se forman olas grandes, por las características del fondo y la zona. No hay muchos sitios donde se formen olas así.

¿De cuántos metros estamos hablando?

En la zona de O Portiño puede haber olas de hasta 15 o 20 metros, pero lejos, y las cogemos con moto de agua. En el campeonato puede haber olas de hasta de ocho metros.

¿Cuáles son las diferencias técnicas entre el surf de olas grandes y el convencional?

La tabla es mucho más larga y tiene mucho más volumen.

¿Permite realizar menos habilidades?

Eso es. Se maniobra menos pero coges mucha más velocidad y remas mucho más.

¿Competir en casa lo carga de ilusión, pero también de presión?

Las dos cosas. Me hace mucha ilusión, porque para surfear olas grandes siempre nos movemos mucho y hacemos muchos kilómetros. Ya solo poder surfear cerca de casa, ya es un logro, y aun encima poder competir y que me pueda venir a ver mi gente, me hace mucha ilusión. Soy el actual campeón de España, así que intentaré revalidar el título.

¿A quiénes les ha echado el ojo como principales rivales?

A ninguno en particular. Hay muchos vascos que vienen, de nivel, y con estas olas nunca se sabe. Todos estamos preparados y cualquiera puede dar la sorpresa, como la di yo en su momento.

¿A Coruña es una ciudad surfera?

Bueno, cada año más, cada año se está haciendo un poco más surfera. Aún nos queda bastante en ese aspecto para llegar al nivel de sitios como el País Vasco o Canarias, donde tienen mucha más cultura de surf porque llevan muchos más años. Aquí poco a poco cada vez se surfea más y se está tendiendo hacia eso.

¿La meta, además de competir, también es que la Coruña Big Waves tenga continuidad en el calendario del surf?

Sí, ese es el objetivo también para los organizadores. Sería un placer que se consolidase esta prueba y que se hiciese todos los años, sería lo propio.

¿Hace años podía imaginarse que O Portiño albergaría una competición así?

Por esa zona no iba mucho de chaval, pero la verdad es que tampoco me lo imaginaría.