En circunstancias normales, una persona parpadea una vez cada cinco segundos. En un partido de hockey sobre patines, eso puede hacer que te pierdas dos goles y la resolución de un partido. Fueron seis los que marcaron ayer la diferencia entre el cielo que había supuesto para el Liceo el empate de David Torres, que marcó el 4-4 cuando solo quedaban 29 segundos por disputar —y con el Reus en 9 faltas para creer hasta el final—; y el infierno del 5-4 de Sergi Aragonés en la jugada siguiente, a 23 para la bocina. Entra demasiado solo, pero el rojinegro certificó que ha venido para cambiar la liga. Cuesta creer que no encajara en el Benfica y que esto le haya traído de vuelta. Para el Reus es un jugador diferencial y el equipo ha cambiado de arriba a abajo. Es un pilar defensivo. Aporta carácter. Y encima marca goles. Decisivos —hay que alabar igualmente la inteligencia en las transiciones de Checco Compagno— y que taparon el partidazo en el otro bando del capitán David Torres, que con 26 tantos ya ha igualado su mejor marca como verdiblanco. El Liceo se queda a ocho puntos del Barça y se le acercan un poco el Reus, a nueve, y el Noia, a diez y un partido menos. Y tiene ahora dos semanas para preparar la visita azulgrana al Palacio de los Deportes de Riazor del próximo 5 de marzo.

El partido comenzó de una forma clásica, que es el Liceo imprimiendo velocidad y poniéndose en modo arrollador. David Torres picó y remató para el primero y Jordi Adroher sacó la varita de las directas para el segundo tras una azul a Aragonés. Tuvieron más ocasiones los coruñeses, pero no sentenciaron y el Reus fue despertando mientras Roberto di Benedetto tenía que ser atendido de un corte —también Adroher al término del choque—. “No lo estropeemos ahora”, les decía Juan Copa en un tiempo muerto antes del descanso. Algo veía el entrenador. Los locales marcaron por medio de Julià en una contra de libro y Marín mandó una bola al palo.

A la vuelta de vestuarios, el Reus aprovechó una azul a César Carballeira para empatar con una directa del otro mago sobre la pista, Raúl Marín, que falló después un penalti para alivio coruñés. No duró la alegría. Aragonés golpeó en una contra que pilló al Liceo descolocado. Álex Rodríguez, gafado ante su exequipo, pudo igualar. Lo hizo, de hecho, pero los colegiados no advirtieron que la bola entró. Gol fantasma. Y después, falló un penalti y su rechace posterior. La efectividad local era superior. Por la décima falta del Liceo, Marín no perdonó de directa el cuarto. Parecía todo sentenciado, pero Torres se empeñó en animarlo. Se inventó el 4-3 con un ejercicio de malabarismo. Marcó el cuarto e hizo creer en el sueño que en seis segundos se transformó en pesadilla.