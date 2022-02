El Liceo había conseguido reducir la distancia con el Barcelona a cinco puntos, pero tras la victoria de ayer de los culés contra el Caldes (5-1), se ha vuelto a disparar a ocho, lo que obliga a los verdiblancos a ganar en la pista del Reus (19.00 horas) para intentar llegar a la recta final de la fase regular —esta temporada el título se decide en play off— con opciones de alcanzar la primera plaza, sobre todo teniendo en cuenta que la próxima jornada serán los azulgrana los que visiten el Palacio de los Deportes de Riazor —el 5 de marzo—. Corre menos peligro la tercera posición. La ocupan precisamente los rojinegros, que están a doce puntos de los de Copa, y el Noia, cuarto, aún con un partido menos, está a trece.

Los duelos entre Liceo y el Reus siempre son de alta tensión. El de la primera vuelta terminó 4-3. Con un juego muy dinámico y con delanteros capaces de resolver a la mínima que tienen una oportunidad, también están marcados por los goles a pesar de los grandes porteros, Candid Ballart y Carles Grau. En eso es un auténtico especialista Raúl Marín, que llegó a la cifra de 500 el pasado fin de semana. Este curso acumula ya 26. El veterano jugador, de 36 años, lidera un equipo que si bien arrancó la competición con algunas dudas, echando de menos al pichichi Álex Rodríguez —que recaló en el Liceo— el refuerzo de lujo de invierno del internacional Sergi Aragonès, que llegó desde el Benfica, le ha hecho entrar en una dinámica muy positiva. De los últimos ocho partidos, solo perdió el duelo en el Palau frente al Barça, de forma mucho más ajustada de lo que dijo el marcador (6-2).

Pero también el Liceo está en buena forma —solo ha perdido un partido y empatado dos— y por fin podrá contar con todos sus efectivos con la vuelta de Maxi Oruste, que tiene que ir cogiendo el ritmo después de superar una pubalgia. Llevaban dos meses los coruñeses con continuos contratiempos entre lesiones y sanciones —jugadores que cumplieron ciclo de azules— y ampliar la rotación también ayudará a dar más aire a los que llevan más minutos encima. El objetivo nunca se pierde del horizonte. Y ese está a final de temporada.

Doble compromiso para el Cambre en Os Campóns

El Resa Cambre tendrá este fin de semana en la OK Plata femenina, los dos como local en Os Campóns. Las coruñesas, que la semana pasada regresaron a la senda del triunfo al imponerse por 4-5 al Gatikako Iusturi con un gol en el último minuto con una falta directa de Lucía Parga, reciben esta tarde al Patinalón (17.30 horas), un equipo que está por detrás en la clasificación. Y mañana por la mañana se medirán al Las Rozas (12.30 horas), de la zona alto y por lo tanto, más complicado pero que también acumulará cansancio porque hoy juega en la pista del Diver Patín. El fin de semana no habrá jornada ni en la OK Plata masculina (Liceo B, Dominicos y Compañía de María) ni en la OK Liga femenina (Liceo).