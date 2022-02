El Deportivo Liceo afronta esta tarde (20.30 horas) en el Municipal Palau II de Girona el partido que fue aplazado en su día a causa del COVID y que las verdiblancas afrontan con un doble objetivo. Por una parte, enlazar su segunda victoria consecutiva para afianzarse entre los ocho mejores equipos de la OK Liga femenina; y de paso, sellar su billete para participar en la Copa de la Reina. El técnico liceísta, Stanis García, no se fía del rival pese a la aparente debilidad del Garatge Plana Girona, que todavía no ha estrenado su casillero de triunfos y solo ha sido capaz de sumar un empate en las catorce jornadas que disputó.

Recomienda el entrenador liceísta afrontar el encuentro “con pies de plomo” y sin ningún tipo de relajación “porque sobreconfiarse puede ser un arma de doble filo”. “Tampoco hay sobrecargarse de presión por el tema de la Copa de la Reina”, añade el preparador verdiblanco, que apuesta por salir a la cancha “serias desde el principio” y con el objetivo de “intentar ponerse por delante en el marcador lo antes posible y esperar que un rival que va con dinámica negativa continúe con ella”. Las gerundenses son las menos goleadoras de la categoría, con solo diez tantos a favor, y las que más encajaron (72) empatadas con el Vilanova. Sin embargo, tanto Stanis como sus jugadoras quieren afrontar el encuentro sin ningún tipo de confianza y dispuestas a mostrar su mejor versión para encadenar un nuevo triunfo que les permita consolidarse entre los ocho primeros clasificados y, con ellos clasificarse para el torneo del KO y “empezar la segunda vuelta con un buen sabor de boca”. La lista de convocadas del Deportivo Liceo para el encuentro de hoy en la cancha del Girona la componen solamente ocho jugadoras. Son las siguientes: Viki Caretta, Mencía Mosquera, María Sanjurjo, Adriana Soto, Bea Gaete, Alba Garrote, Cris Diz y Ale Martín. Stanis riega los brotes verdes Por otra parte, en el grupo norte de la OK Plata masculina hoy reanudan la competición los tres representantes coruñeses: Liceo B, Compañía de María y Dominicos. El filial verdiblanco recibe al líder, el Arenys de Munt Solartradex (17.00 horas). También juega en casa el Dominicos, segundo en la tabla clasificatoria, que se enfrenta a su inmediato perseguidor, el Vendrell, a las 20.00 horas. En cambio, el Compañía de María encara su partido de la jornada 14 a domicilio, en la pista del Mataró (18.00 horas).