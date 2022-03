“Pelotita nunca dejes de rodar”, le pedía Alberto Corbacho a su amiga inseparable en la carta en la que anunciaba su despedida de las pistas. Solo cinco meses después, vuelve con el Culleredo.

Se lo habrán preguntado mucho estos días. ¿Qué le ha llevado a descolgar las botas y a fichar por el Culleredo de Liga EBA?

Coincidió un poco todo. Por un lado, la cercanía. Por otro, las ganas de hacer deporte. Contacté con Mario Cabanas, para ver si podía ir con ellos para hacer algo. La verdad que no tenía en mente jugar, solo quería ir un par de días a la semana para mantenerme en forma. Pero el club me animó a participar y me convencieron.

Al final, la pelotita siempre sigue rodando.

Siempre va a estar en mi vida. Ya no a nivel profesional. Ahora el objetivo es disfrutar y a la vez llevar una vida saludable. Llevaba cinco meses parado y ahora llevo un par de entrenamientos y me duele todo (se ríe). Intentaré ayudar en la medida de lo posible al equipo, aunque entre que llevo mucho sin hacer nada y que solo quedan unos meses de competición... queda poco margen.

¿Si Marc Gasol puede jugar en la LEB Oro, Alberto Corbacho lo puede hacer en la EBA?

De momento el objetivo es disfrutar del baloncesto con unos amigos. Si después me entra la ilusión y las ganas... sería cuestión de prepararme bien en verano y ver si incluso puedo volver más arriba. Quién sabe. Eso aún no lo tengo decidido.

¿Por qué Galicia tiene un peso tan importante en su carrera?

Han sido muchos años aquí, entre el Breogán y el Obradoiro. Me lo he pasado muy bien, me han acogido de maravilla y creo que la gente me aprecia. La idea es quedarme ya aquí para siempre, después nunca se sabe dónde va a acabar uno, pero aquí creo que me pueden surgir más oportunidades de futuro y hay una calidad de vida muy buena. Aunque necesito también el sol de Mallorca y en veranos nos iremos para Palma.

¿Cómo ve el nivel del baloncesto en Galicia?

Actualmente está en un gran momento. Ha sido un éxito el hecho de que el Breogán se clasificara para la Copa del Rey. También está el Obradoiro en la ACB y después hay dos proyectos que luchan por ascender, el Leyma de LEB Oro a ACB y el Ourense de Plata a Oro. Hay muchos equipos competitivos y eso crea un efecto espejo que atrae a muchos niños. Sabemos que, por ejemplo en A Coruña, es muy difícil luchar contra el fútbol, pero también hay ciudades como Santiago o Ourense que no tienen ese rival y hay que aprovecharlo.

¿Cuál es el objetivo de la temporada del Culleredo?

Sin duda, la permanencia y acabar entre los ocho primeros. Yo solo vengo a echar un cable, los protagonistas son los chicos que llevan toda la temporada jugando. A ver si puedo coger la forma lo antes posible y poco a poco mejorar la dinámica físicamente para ayudarles.

¿Cómo le acogió el vestuario, le sorprendió a alguno su llegada?

Fue todo muy sencillo. Yo ya conocía a Mario (Cabanas) y el resto fue un trato excelente. Para ellos mi presencia también supone un salto a nivel mediático, que de repente igual los medios están más pendientes de ellos.

¿Cómo es el equipo?

Hay mucha gente joven en el vestuario y es su momento.

¿Es el momento de transmitir a los más jóvenes todo lo aprendido durante su carrera?

Sobre todo tácticamente. Los veteranos vemos todo de otra manera, más sencillas. A ellos hay que enseñarles el camino más fácil y crearles ventajas.

¿Se plantea ser entrenador?

Es algo que tengo sobre la mesa, pero de momento no he hecho el curso para ser entrenador a nivel nacional, por lo que todavía no puedo. El baloncesto me sigue gustando mucho así que posiblemente ese sea el camino a seguir en el futuro.