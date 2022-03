Un Liceo-Barça siempre es un Clásico. Lo sirvan como lo sirvan. El de mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor (17.00 horas) será un ensayo de muchos otros duelos que esperan a lo largo de una temporada a la que todavía le faltan la Golden Cup, la Copa del Rey y el play off por el título. Hay que esconder cartas, reconoce Juan Copa (A Coruña, 1970), pero cuando los jugadores saltan a la pista se olvidan de todo y solo quieren ganar, lo que hace esperar un partidazo en un nuevo capítulo de esta rivalidad histórica.

Semana de Liceo-Barça. ¿Siente cosquillas en el estómago o se reservan para el play off?

Es un Clásico independientemente de cómo vayas en la clasificación o de que haya play off. Nos gustaría estar un poco más cerca en la clasificación [a 8 puntos], pero siempre es un partido que quieres jugar y ganar. Es nuestro máximo rival, hemos jugado las últimas finales contra ellos y es un equipo que está haciendo una grandísima temporada. Para nosotros no fue la primera vuelta que hubiésemos deseado y la terminamos más lejos de lo que nos gustaría. Sabemos que aspirar a esa primera plaza es difícil porque te llevan al límite de no perder ningún partido. Ya estamos ganando mucho. Y no es lo normal. Nos hemos acostumbrado y parece que es fácil, pero no.

¿Conviene ocultar las cartas?

Nosotros estamos en continua evolución, siempre intentando dar una vuelta de tuerca, sobre todo en partidos como estos en los que nos conocemos tanto y que seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra competición. No vamos a modificar muchas cosas de lo que estamos haciendo hasta aquí, será el play off el que lo cambie todo. Este sábado yo creo que se verá un partido cercano a los últimos que hemos jugado, no creo que ninguno meta todas las cartas porque es importante, pero no decisivo.

El entrenador puede decidir eso pero después los jugadores salen a la pista y van a por todas.

Queremos ganar todos los partidos. Es lo que conlleva estar en el Liceo. Habrá días que podrá ser y otros que no. Se dice que nuestra temporada es irregular y solo hemos perdido dos partidos, el del Palau y el del otro día en Reus y de la manera que fue, con una última jugada en la que arriesgamos para ir a por la victoria, porque somos un equipo ganador, y surgió un grandísimo Aragonès [5-4]. Si eso lo hacemos en todos los partidos, más en un Clásico, que hay en juego más que tres puntos.

¿Cuesta sorprender?

Los últimos duelos han sido súper igualados. El del día del Palau, con la baja de Dava, para nada merecimos la derrota y solo llegó con una supuesta falta en el último minuto [8-7]. Nos conocemos mucho y al final ya no se trata de prepararlo mejor o peor. Los jugadores quieren jugarlo y haber ganado los dos últimos títulos les ha cambiado, les ha dado un plus de seguridad y de fuerza mental que creo que nos faltaba. Pero con el Barça no te puedes despistar ni un solo momento. Hay que hacer las cosas muy bien y sobre todo, equivocarte poco. No sabemos por dónde saldrá el partido, nadie se esperaba uno de 15 goles como el del Palau, que siempre se decía que solo ganábamos a bola parada y sin embargo fueron ellos los que ganaron así y fuimos capaces de meter siete goles en el Palau. Cada partido son melones que hay que abrir y vamos a ver lo que pasa. Pero evidentemente no hay un título en juego.

¿Carballeira es el ejemplo de la motivación extra contra el Barça?

César sale así todos los partidos. Es un ganador y siente el Liceo como nadie. Pero ya no solo en los partidos. Siempre lo digo, hay que verlo entrenar. Si alguien quiere saber por qué juega así, que se pase un día por la semana. Siempre con máxima intensidad. Junto con Dava [Torres], siendo de A Coruña, son un gran ejemplo para los que quieran llegar a un equipo como el Liceo. El trabajo diario es lo que les diferencia. Las cosas no salen porque sí.

¿Le recuerda a Facundo Salinas?

Tiene cosas del gran Facu. Seguramente por esa intensidad y ADN ganador, sí que sea su heredero.

¿Les resta el hecho de no haber podido contar con la rotación al completo en casi ningún partido?

Si nos va bien y si llevamos unos años haciendo unas grandes temporadas e incluso ganando títulos es porque trabajamos como un equipo, es nuestra fuerza y nuestro mejor jugador. Si hemos ganado es porque hemos antepuesto el equipo a las individualidades, que también las tenemos. Este año hemos tenido muchos problemas, empezamos con Dava lesionado, después con Maxi [Oruste], que aún está empezando a salir, con Adroher... y a nivel grupal, problemas de COVID. A ver si podemos contar con todos, necesitamos que todo el mundo esté preparado para cuando lleguen la Golden Cup, la Copa del Rey y el play off. Para nosotros es vital. Nos ha perjudicado, pero lo damos por bueno si se queda ahí y a partir de ahora podemos contar con todos ya no solo para los partidos. Este equipo es maravilloso entrenando. Da gusto, hay días que te gustaría ir a entrenar a todas horas. Son generosísimos en el esfuerzo. Por eso el hecho de que nos falten uno o dos, a ellos les parece que les falta algo. Necesitamos encadenar un par de semanas para trabajar todos juntos y preparar todo lo que viene.

¿Le falta gol al Liceo en comparación con el Barça?

Es algo que hablamos continuamente. Visualizando vídeos vemos que llegamos mucho, somos verticales y hay momentos que no es que nos falte gol... pero dominamos el partido, somos superiores y nos tenemos que autoexigir más para coger una renta importante y no sufrir tanto al final. Tenemos a Dava en un gran momento y necesitamos que todos aporten. Es algo en lo que estamos trabajando para mejorar pero no me preocupa tanto como encontrar el equilibrio entra la defensa y el ataque. Hay momentos en los que hay que ir a por los partidos y otros en los que no hay que perder esa solidez, que hay que tenerlos más controlados para que no se nos escapen por ahí.

También Jordi Adroher había fallado todas las directas antes de la final de la Copa del Rey y llegó y las metió todas.

Efectivamente. Trabajamos para llegar en plenitud de condiciones a los momentos en los que se deciden los títulos. Que el jugador llegue bien ahí y ya veremos en las finales por dónde van los partidos.

De las últimas 25 ligas, el Barça solo ha dejado escapar dos, una para el Reus y otra para el Liceo. ¿Le da más mérito eso a su lucha?

Por presupuesto, es un trasatlántico. Y siempre ha sido así. Históricamente nosotros hemos estado luchando con ellos. Nos han ganado más ligas, pero nosotros les hemos luchado hasta el final. Competir contra un equipo como el Barça nos da más mérito y también al hecho de que hayamos ganado los dos últimos títulos contra ellos.

¿Cómo afecta que ya se esté hablando de bajas y fichajes?

Los que llevamos ya unos años en esto sabemos que es en estos meses cuando se decide el mercado. Estamos pasando un momento en el que ya no solo es el Barça el que se fija en nuestros jugadores y se ha metido también Portugal, una liga muy competitiva y con mucho poderío económico. Así es muy difícil retener a los jugadores. O doblamos el presupuesto o es imposible. Desgraciadamente ya llevamos unos años pasando por esto y no te queda más remedio que aceptarlo y, previniendo, ir a buscar otros jugadores para rearmarnos y seguir siendo competitivos.

¿A quién ficharía si le tocara un premio gordo de la lotería?

A nadie del Barça. Ficharía a... Roberto di Benedetto.