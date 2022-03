Jornada de pleno para los equipos coruñeses de categoría nacional, con un fin de semana plagado de partidos de máxima intensidad ya que las ligas van llegando a sus desenlaces con mucho en juego.

CRAT Residencia Rialta. Tres partidos y tres finales por la salvación en División de Honor de rugby le quedan por delante al conjunto coruñés, la primera mañana en el Valle de las Cañas madrileño contra el Olímpico de Pozuelo (11.00 horas), un encuentro con el que tenía haberse abierto la competición y que se disputa cinco meses después. Las jugadoras dirigidas por Helen Roca y Jos Portos están sufriendo una temporada muy dura y son terceras por la cola, con un margen de cuatro puntos sobre el Sant Cugat, que marca la línea de peligro. Su rival, sin embargo, es uno de los que lucha por el play off por el título. Y es que no le quedan partidos fáciles al CRAT, que después visita al Majadahonda y termina en Eibar. Tres finales, por tanto, fuera de casa. Y para asegurar no caer un puesto en la tabla debería al menos sacar un resultado positivo de uno de esos tres compromisos.

Viaxes Amarelle. La temporada del equipo naranja está siendo perfecta. Ni un pero se le puede poner a una plantilla que lleva 15 victorias en 15 partidos y que es, de largo, el más goleador de su grupo de Segunda División de fútbol sala con 98 goles, 38 más que el segundo en esta lista. Pleno absoluto de las coruñesas que mañana visitan al Gora Bilbao (12.00 horas) con la intención de mantener la racha. El vasco es un rival de la zona baja de la clasificación, que solo lleva 10 puntos, pero no se pueden confiar, que la semana pasada sufrió para superar al Promesas Logroño.

5 Coruña. En el otro extremo de la tabla en Segunda División de fútbol sala está el 5 Coruña, penúltimo con 5 puntos y cada vez con más prisas para intentar sumar en positivo y ascender en la tabla. Este fin de semana la oportunidad se presenta hoy contra el Mioño (Novo Mesoiro, 18.00 horas). Con el público a su favor, las coruñesas intentarán lograr un triunfo que le permita dar un salto, aunque no todavía para salir de los puestos de descenso ya que el siguiente equipo está a 4 puntos. El Mioño, por su parte, ocupa un cómodo octavo puesto.

Autos Cancela Zalaeta. Al conjunto dirigido por Jorge Barrero le toca uno de los desplazamientos largos de la temporada, a Tenerife, por lo que eso siempre es un factor añadido a la propia dificultad que puede entrañar el encuentro frente al Cuesta Piedra (17.00 horas), que ya de por sí es elevada. Las canarias son cuartas de Superliga 2 de voleibol, en la lucha todavía por las primeras plazas, por lo que tiene más urgencias que un equipo coruñés que, prácticamente en tierra de nadie, ni cerca de cabeza ni de la cola, intenta terminar la competición, para lo que le quedan cuatro jornadas, con las mejores sensaciones.

OAR. La gran victoria contra el Lalín de la semana pasada dispara los sueños de los de Pablo Aguirregabiria, dispuestos a luchar hasta el final por la primera plaza de su grupo de Primera Estatal de balonmano, del que ahora les separa un punto. No dependen de ellos mismos, porque deben esperar un tropiezo de los dezanos, pero ellos meterán presión. Para eso no pueden fallar, empezando esta tarde en Redondela ante el SAR (20.00 horas).

Calasancias. De nuevo, doble compromiso en Primera Nacional de voleibol para los equipos de Calasancias, que además siguen en la pelea por las primeras posiciones. El femenino viajará a Burgos para medirse al babieca (16.00 horas) mientras que el masculino lo hará a Soria (19.15 horas).

Transricard Distrito Ventorrillo. La mala racha de resultados, nueve derrotas seguidas, provocó la dimisión del entrenador, Diego Pardo, por lo que el equipo coruñés, ahora en puestos de descenso en Segunda B de fútbol sala, intentará que el revulsivo del nuevo técnico le sirva como aliciente en su partido de esta tarde, cuando recibe al Santiago (Ventorrillo, 18.00 horas).

Maristas. Dos partidos en menos de 24 horas —además del que ya jugó el martes, con victoria ante el León— es lo que depara el fin de semana en Liga 2 de baloncesto al Maristas, que hoy recibe al Alhaurín de la Torre (20.30 horas) y mañana, al Córdoba (19.15).