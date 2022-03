Liceo-Barça, Barça-Liceo. El parqué del Palacio de los Deportes de Riazor sirve esta tarde, a las 17.00 horas, de escenario para un nuevo capítulo de esta rivalidad histórica. Un duelo siempre de alto voltaje porque frente a frente están algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero que tiene un cariz de sparring, de ensayo de todo lo que vendrá. Porque esta temporada la liga se decide en play off y, con ocho puntos de distancia entre los azulgrana y los coruñeses, tampoco parece real una lucha por la primera plaza. Ganar al máximo rival, no obstante, siempre es un aliciente máximo. En la primera vuelta, en el Palau Blaugrana, la victoria se quedó en casa en un partido para los anales que terminó 8-7. Pero los dos últimos títulos en juego, la Copa del Rey y la Supercopa de España, cayeron de lado verdiblanco tras batir a los culés en la final. Por eso buscan un nuevo golpe moral, aunque con la importante baja de uno de los héroes de esas finales con sus magistrales faltas directas, Jordi Adroher, que se cae de la convocatoria por molestias en una muñeca y entrará en su lugar el canterano Nanu Castro.

Los números del Barcelona son de otro planeta. De 19 partidos, han ganado 18 y solo un heroico Alcoy tiró de su legendaria moral para robarle dos puntos con un empate, la única mancha de su historial. Destaca también su eficacia de cara a portería con 134 goles, lo que sale una media de siete por encuentro, con el portugués João Rodrigues y el capitán Pau Bargalló con 31 y 30 respectivamente, en la cabeza de la lista de pichichis. Pero a su vez es también el equipo menos goleado, con 44 (promedio de dos por partido). Precisamente uno de los inquilinos de la meta culé ha sido noticia en los últimas días. Aitor Egurrola colgará los patines a final de temporada después de ganar 77 títulos con la camiseta azulgrana. Colores aparte, el Pulpo, como se le conoce, debería recibir su merecido homenaje en todas las pistas por las que pase de aquí a final de curso. Debutó precisamente en un partido en el Palacio de los Deportes de Riazor y 24 años después, con 41, sigue en plena forma aunque su adiós se precipitó, como reconoció el jueves en su despedida, ya que le hubiese gustado seguir uno más.

Su sustituto estará hoy enfrente bajo palos. Carles Grau, MVP de la final de la Copa de la Reina y el portero menos goleado del curso pasado, es el elegido para compartir el puesto con Sergi Fernández el próximo año, lo que añade morbo al final de esta temporada. El enorme nivel en las porterías, de hecho, ha marcado buena parte de los últimos compromisos entre ambos equipos. No el más reciente, el disputado en octubre en el Palau, que terminó 8-7. Un partido marcado por el fallecimiento la noche anterior de Vicente Torres, presidente de la Federación Gallega de Patinaje y padre del capitán verdiblanco, que se perdió el duelo. Probablemente, el corazón pudo más que los músculos y la cabeza y empujó a sus compañeros a un imposible —El Liceo solo ha ganado 9 partidos, de 77, en el feudo culé— para intentar dedicarle el triunfo, que no pudo ser, pero sí un espectáculo deportivo único.

La clasificación marca una gran distancia entre el Barcelona y el Liceo, una diferencia que cuando se miden en el cuerpo a cuerpo no es tal. Los líderes llevan 55 puntos de los 57 posibles. La temporada de los coruñeses también es buena porque suman 47, es decir, solo cedieron dos derrotas (Barça y Reus) y dos empates (Lleida y Noia), pero suficiente para ceder ante el infernal ritmo azulgrana y situarse a ocho puntos de su principal rival. Precisamente vienen de perder su último compromiso en la pista del Reus, pero eso no empaña un buen momento del equipo, encabezado por el capitán David Torres, que con 26 goles ya ha igualado su récord de tantos en una sola temporada. La buena noticia, además, es la reincorporación al grupo de Maxi Oruste, que superada una pubalgia que le tuvo apartado de las pistas casi cuatro meses. El argentino, todavía falto de ritmo de competición, es un stick más para la rotación de Juan Copa, que parecía por fin al completo pero que volverá a tener una baja importante, la de Jordi Adroher, que no ha podido superar unos problemas en la muñeca.

Entradas a 5 y 10 euros

El acceso al Palacio de los Deportes de Riazor será gratuito para todos aquellos socios del Liceo que posean el abono para la Golden Cup del próximo mes de abril. El resto tendrá que comprar entradas. El precio para los socios del club y también los abonados procedentes del convenio con el Deportivo será de 5 euros mientras que para el resto del público costarán 10 euros. La presencia de aficionados en la grada será una de las principales diferencias con los encuentros de la temporada pasada. De hecho, el último disputado en A Coruña en liga tuvo que ser a puerta cerrada. Era febrero y la situación sanitaria después de las navidades había provocado un escenario pandémico que obligó a las más altas restricciones. En el medio del silencio, el Liceo perdió por 3-7, el único de los últimos duelos que se decidió por menos de un gol. El calor de la afición en esta ocasión puede ser el jugador número seis.

Manlleu, otro ‘hueso’ para el femenino Si el de hoy en el Palacio de los Deportes de Riazor es un partidazo, mañana tocará otro de la OK Liga femenina entre el Liceo y el Manlleu (12.30 horas). Las verdiblancas, después de certificar la clasificación para la próxima Copa de la Reina, inician el tramo más duro de la temporada en el que les toca jugar de forma seguida con cuatro de los cinco equipos que encabezan la clasificación: Manlleu, Telecable Gijón, Cerdanyola y Palau. En la primera vuelta, de hecho, solo puso sacar un punto —un empate frente al conjunto asturiano—, pero espera que el buen momento deportivo, aunque con turbulencias externas a la pista de nuevo de por medio, les sirva para plantar cara a los favoritos con los que, a principio de curso, pensaba que podía estar más cerca. Para empezar, hoy contra un Manlleu que es el vigente campeón de Copa y que tiene algunas de las mejoras jugadoras del panorama nacional como Anna Casarramona o la goleadora María Díez, Peke, que acaba de alcanzar la cifra de 500 tantos en la máxima categoría. El conjunto catalán llegará, no obstante, dolido a A Coruña después de su abultada derrota el pasado martes contra el Telecable por 0-5, lo que le ha hecho perder comba en la cabeza de la tabla con respecto al Vilasana y al Gijón, que marchan al frente con 40.