Un pasito para adelante. Y otro para atrás. El Leyma Coruña no da cogido el ritmo. Y ahora que le toca retomar la competición después del parón por las ventanas FIBA, lo hará muy tocado. Los partidos de selecciones pasaron factura al conjunto naranja y esta tarde en Gipuzkoa (18.00 horas) no estará el noruego Chris Ebou Ndow y son duda el holandés Roeland Schaftenaar y el sueco Johan Lofberg, que regresaron lesionados. Y a ellos se le suma también la incógnita de Nick Ward, con un esguince y que lleva una semana entre algodones, pendiente de si finalmente podrá jugar o no el encuentro. Son bajas importantes para Sergio García, de centímetros, para medirse a un rival directo en la zona de play off ya que los coruñeses tienen 12 victorias por las 11 de los vascos. Dos equipos, además, muy similares en los que, el acierto en el triple, sobre todo para el Gipuzkoa, marca el devenir de sus aspiraciones. En la primera vuelta, clara victoria gallega por 92-62.

“No estamos muy allí”, reconoce Sergio García. “No han sido los mejores días para el equipo. Por un lado, ha llegado lesionado Roeland (Schaftenaar), que tendremos que ver si llega para el partido; Johan (Lofberg) vino con alguna ligera molestia también; y Chris (Ndow) no viajará. Por otro, de los jugadores que estaban aquí, hemos tenido un percance con Nick (Ward), un esguince, y no sabemos si va a viajar, pero prácticamente seguro no podrá jugar”, relata la lista de infortunios el técnico naranja, que no antepone excusas: “Es un partido importante de cara a la clasificación y vamos con la confianza de hacer un buen partido. Evidentemente tenemos que cambiar algunos detalles, sobre todo si finalmente Nick no juega, pero creo que somos dos equipos que estamos igualados y sería muy importante conseguir una victoria”, dice el de San Sebastián, que vuelve a casa. Sobre el rival, destaca esa capacidad de tiro exterior. “Juegan mucho con la línea de tres puntos y los partidos que son capaces de anotar con continuidad desde ahí, se lo ponen muy complicado al rival. Jugadores como Simons y Mallers, son de un nivel altísimo en ese sentido. Y las incorporaciones de Oroz y Beraza le dan un nivel de intensidad y de agresividad que completa al equipo. Lo normal es que sea un partido equilibrado”, concluye.