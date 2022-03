El sorteo determinará los inquilinos de los cuatro grupos de tres equipos en cada uno de ellos que formarán la primera fase del campeonato. Los cabezas de serie serán el Liceo, por ser el anfitrión, y el Porto, el Barcelona y el Oliveirense, los tres primeros en el ranking continental. Los verdiblancos, por tanto, evitarán a estos tres conjuntos, incluido el azulgrana. En la segunda urna irán el Sporting, el Benfica, el Reus y el Barcelos y en la tercera, el Forte dei Marmi, el Noia, el Saint Omer y el Caldes. El sorteo es puro con la única condición de que no coincidan tres equipos de un mismo país en el mismo grupo.

Ente el lunes y el miércoles se disputará la primera fase de la competición, es decir, un partido de grupo cada día —cada equipo jugará dos y descansará uno—, con los siguientes horarios: 14.15, 16.30, 18.45 y 21.00 horas. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la siguiente ronda, todavía sin confirmar si empezará el jueves o el viernes. Hay la opción de que los cruces de cuartos de final se disputen dos el jueves y dos el viernes o los cuatro ya el viernes, dejando el jueves como jornada de descanso. Las semifinales serán el sábado (13.00 y 19.00 horas) y la final, el domingo todavía por definir el horario (19.00 ó 20.00 horas).

En total, 19 partidos de máximo nivel para el que ya están a la venta los abonos. Los socios del Deportivo Liceo dispusieron de una oferta para adquirir cuatro por el precio de 50 euros y que el quinto saliera gratis. Ahora, para el resto, sigue costando 50 euros, es decir, asistir a cada uno de los encuentro sale por menos de 3 euros. Una oportunidad única.

Agenda de la semana

La agenda de la semana para los equipos del Liceo llega cargada y con partidos de máxima intensidad. Para empezar, el conjunto de la OK Liga femenina, después de ganar hace dos días al Manlleu, juega mañana en la pista del Telecable Gijón y el domingo recibe en el Palacio de los Deportes de Riazor al Cerdanyola. Segundo y quinto como rivales. El equipo de la OK Liga masculina visita el sábado al Alcoy, los dos únicos que le han robado puntos al Barça esta temporada. Y el sábado, el Agra acoge el derbi de la OK Plata entre el filial y el Compañía de María.