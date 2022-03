El Leyma mejora su imagen

El Leyma hizo examen de conciencia. Sin un partido brillante, todavía con algunos jugadores por debajo de su rendimiento y sin poder contar con todos, pues Ashley Hamilton sigue de corto en la grada, los naranjas mejoraron la imagen del último partido, cuando se quedaron en 49 puntos en San Sebastián, con una victoria ante el colista Huesca, que aguantó hasta el descanso. La profundidad del banquillo —aún con la baja del inglés la rotación fue de doce, ya que entró al final Mikel Sanz para probarse—, la superioridad de Nick Ward en la pintura y los puntos de Chris Ndow, con ganas de lucirse ya que desde su llegada no había podido jugar con regularidad, fueron suficiente para que el conjunto coruñés diese un paso al frente. El estadounidense y el noruego empataron como los máximos anotadores, con 19 puntos, pero también fueron claves los triples de Javi Vega, que llegaron para desatascar en los momentos más oportunos —y también anotó el primero para los locales, ya cerca del descanso—.

Pero el protagonismo fue para Augustas Peciukevicius. No fue el que marcó más puntos, ni el que estuvo durante más minutos sobre la pista. Pero la simple presencia del base lituano sobre el parqué del Palacio de los Deportes de Riazor era la mejor de las noticias. Ya había jugado la semana pasada, justo cuando se acababa de cumplir un año de su grave lesión —rotura del tendón de Aquiles—. Pero aún no lo había hecho en casa, ante la afición que tanto le echaba de menos. Sergio García le dio paso incluso como titular. Pecius asumió el rol de director. Se le nota falta de ritmo. Pero eso se lo dará el tiempo. Para ir empezando no estuvo mal su actuación. El primer cuarto casi se lo dividieron entre Ndow y Ward. Inspirados, fueron sumando puntos, pero respondía el Huesca para el 17-15 como primer parcial.

Se pusieron por delante los visitantes con un triple nada más empezar el segundo cuarto. Por parte naranja se movía bien el balón y se encontraba al jugador mejor posicionado para el tiro, las mejores opciones, pero los porcentajes de tiro cayeron en picado. Solo Ward parecía capaz de anotar. Pese a este pequeño bajón el Leyma se despegó un poco en el marcador, no de forma definitiva, solo cinco puntos. Un 2+1 de Ward y un triple de Javi Vega, con dos tiros libres de Álex Hernández, pusieron el 39-31 al descanso.

Tras él vino el arreón definitivo. El conjunto coruñés solo tuvo que apretar un poco para marcharse en el marcador. Ya rondaba la barrera de los diez puntos, poco a poco se iba despegando, punto a punto. Ya entraban los triples, dos de Ndow, uno de Vega; ni había dependencia de Ward —que solo anotó dos puntos en la segunda parte— y aparecían Lofberg y Diagne. Sin estridencias ni alardes de brillantez, tenía el partido casi en el bolsillo (62-49). El último cuarto, de hecho, fue un intercambio de golpes. Ni el Huesca creía en la remontada ni el Leyma se iba a dejar sorprender e incluso aumentó al renta hasta el 83-65. Victoria número 13. En la antesala de un duelo decisivo como será el de la próxima semana en Palencia.