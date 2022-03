Se reabre la lucha por la primera plaza

La victoria de hace una semana del Deportivo Liceo sobre el Barcelona le da una nueva vida al tramo final de la temporada regular de la OK Liga masculina —quedan seis jornadas—. Los verdiblancos, a cinco puntos del líder culé, tienen la oportunidad de apretar a su rival hasta el final por esa primera plaza que da el factor cancha en todas las eliminatorias del play off por el título. A su vez, también tienen que defender la segunda posición del empuje del Noia, a siete. Mucho por resolver antes de que se abra el turno de ese esperado play off. Y ese camino de los coruñeses pasa esta tarde por Alcoy (19.00 horas), de nuevo sin Jordi Adroher, todavía recuperándose de la lesión en la muñeca que ya no le permitió jugar hace una semana.

Frente a frente, los dos únicos equipos que este año han sido capaces de meterle mano al Barcelona. El Liceo, con esa ya mencionada victoria de la semana pasada (3-1). Y hace tres los alicantinos, en su feudo, se habían convertido en los primeros que le habían hecho perder puntos (3-3). Recién ascendido, el Alcoy es una de las revelaciones de la temporada. Ocupa la séptima posición con 26 puntos, alejado de la zona de peligro. La permanencia era su primer objetivo, pero parece que tiene que mirar más arriba. Ya clasificado para la Copa del Rey, también puede luchar por un sitio en el play off por el título. Llegará al duelo, además, en una buena racha tras empatar contra el Barcelona y ganar al Palafrugell y al Caldes. Sus máximos goleadores son Gonzalo Pérez, con 21 tantos, y el veterano Ferrán Formatjé, con 19. En la primera vuelta, los verdiblancos se impusieron por 7-3, aunque el partido fue más complicado que lo que el marcador reflejó. “Vamos con la intención de darle continuidad al partido de la última jornada contra el Barcelona”, señala Juan Copa. “Nos toca ir a una pista difícil y jugar contra el que posiblemente es el equipo revelación de la temporada, que consiguió empatar en casa contra el Reus y contra el Barça. Será un partido complicado, pero tenemos que tener la personalidad que tuvimos el otro día y sumar tres puntos más”, añade el técnico verdiblanco. No tendrá a Adroher y no viajará ningún jugador del filial, por lo que tendrá que apañarse con una rotación de solo tres jugadores en la que ya es uno más Maxi Oruste después de superar sus problemas de cadera y haber cogido el ritmo de competición. El objetivo, más allá de los tres puntos, es seguir mejorando. Se acerca el tramo decisivo de la temporada y hay que llegar preparado.