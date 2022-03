Más retos para el regreso en Novo Mesoiro

“Es nuestra séptima edición”, comenta Brea, que recuerda que en 2020 estaba previsto que el trail se disputase en mayo, y obviamente tuvo que ser cancelado, y que en 2021 ni siquiera se plantearon su celebración porque la situación sanitaria no era favorable. Ahora todavía no está olvidada la pandemia, pero el calendario atlético va regresando a la normalidad, también la cita en Novo Mesoiro. “Es el monte que tenemos más cerca de la ciudad y la forma más cerca de hacer un trail en A Coruña”, explica Brea, que anima a participar para conocer una modalidad, la nocturna, que está en auge. “Con una simple luz en el frontal te proporciona otra visión del terreno y tiene un aliciente de aventura que la gente desconoce”, añade. “Se encontrarán con una carrera muy divertida y diferente”, continúa.

Esta es una de las principales novedades del regreso del trail, lo que también provoca que se hay adelantado de su fecha tradicional en mayo al mes de abril, donde hay más tiempo de noche —la prueba durará sobre una hora y media—. La otra es que el la asociación de bomberos, con experiencia en celebración de todo tipo de competiciones, la que ha tomado la responsabilidad total de la organización con Iván Brea, Roberto Vázquez, Alfonso Vázquez, Marcos Varela y Francisco González al frente.

Solidaridad con Ucrania con un dorsal 0

Deporte, diversión y solidaridad se darán la mano en el Trail Coruña que se disputará el próximo 9 de abril en Novo Mesoiro porque la Asociación Deportiva Cultural Bomberos Coruña, organizadora de la carrera, donará todo lo recaudado para ayudar al pueblo ucraniano. El dinero de las inscripciones, por tanto, se destinará a alguna asociación que esté trabajando allí sobre el terreno y que conozca las necesidades en la zona. Para todo aquel que quiera colaborar con la causa pero no participar en la prueba, se ha abierto un dorsal 0 para aceptar las donaciones. Además, hay un acuerdo con la tienda Cumbre Norte para la recogida de ropa de invierno, sacos de dormir, tiendas de campaña... en general, material para la supervivencia. En la carrera, no obstante, no se hará ningún tipo de recogida. Ayer mismo partió hacia Ucrania una delegación de bomberos y policías municipales de A Coruña con cuatro vehículos en los que llevaban parte de ese material y en los que traerán a la ciudad a unos treinta refugiados que a través de la asociación AGA-Ucraína ya cuentan aquí con familias de acogida. El deporte es otro de los sectores que desde todos sus ámbitos, se ha volcado con el país eslavo.