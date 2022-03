Triple derrota del Leyma en Palencia

Hay derrotas que valen por tres. Y si se confirma la lesión de Álex Hernández, que no pudo terminar el partido tras una acción en la que se le fue la rodilla, la del Leyma este miércoles en Palencia puede ser una de ellas. Primero porque perdió por 80-67 contra un rival directo en la apretada carrera por el play off, segundo porque también cedió el basquetaveraje particular entre ambos. Y tercero porque el base murciano dejaría huérfano el puesto con Peciukevicius todavía en proceso de recuperar el ritmo y Soluade que también terminó tocado.

