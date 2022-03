Un paréntesis para volver más fuerte

A Maxi Oruste una pubalgia le enseñó que hay lesiones que pueden doler más en el alma que físicamente. El jugador argentino del Liceo estuvo tres meses apartado de las pistas, más de lo que esperaba. Así que, a la fuerza aprendió el don de la paciencia y el de sacar el lado positivo a todas las situaciones. La suya, admite, fue difícil. Pero ahora la lucha, tanto interna con sus demonios como externa en el gimnasio del Palacio de los Deportes de Riazor, tiene su recompensa. Brilló contra el Barça. Marcó frente al Alcoy. Llega a tiempo para el mejor momento de la temporada. Y todavía más fuerte.

Quién se lo diría hace cuatro meses. Era el mes de noviembre y, después de una semana de vacaciones, empezó a sentir unas molestias. No le dio importancia pese a que cada día iban a más y empezaban a afectar a otras zonas, como el abdomen y el pubis. Fue en un amistoso contra el Alcobendas cuando se dio cuenta de que era algo serio. “Tuve que parar”, recuerda. Y empezar la procesión de médicos, pruebas y tratamientos hasta dar con la culpable de su dolor: una pubalgia. “Es una lesión fastidiada porque es un tendón que se inflama, y en mi caso no era para operar, así que había que hacer un tratamiento conservador consistente en parar la actividad y hacer lo que se llama un reposo activo en el gimnasio haciendo ejercicios de fortalecimiento de los músculos que se implican en el pubis”, dice.

Aunque a él le dolía tanto o más que físicamente el hecho de tener que quedarse fuera de la pista. “Era una montaña rusa. Días que estaba mejor, otros peor.... Mentalmente fue un reto muy duro ver a mis compañeros entrenar y no poder estar allí. Encima era algo nuevo para mí”, reconoce. Y tampoco se cumplían los plazos. De un mes a dos y finalmente tres. “No me fue bueno para la cabeza porque yo mismo era el que iba fijándome fechas de regreso que después no se cumplían: “Hasta que me dije que sea cuando tenga que ser, lo importante es recuperarme. A partir de eso todo fue mejor”.

Regresó a la convocatoria hace un mes, en el partido contra el Igualada, con presencia casi testimonial ya que salió a jugar los últimos minutos. Necesitaba ir cogiendo ritmo pero la competición no esperaba por él y el siguiente duelo ya era contra el Reus y después, el Barcelona, donde hizo un derroche defensivo y en la presión alta. “Después de tanto tiempo inactivo necesito coger aire y ritmo de competición y sigue poniéndome al día. Siempre se puede mejorar”, comenta. La semana pasada, en Alcoy, llegó el premio con su primer gol tras la vuelta, el tercero del año. “Es un sabor agridulce porque estoy contento por marcar pero decepcionado por la derrota. No salió el partido como queríamos, sobre todo después de haberle ganado al Barça”, admite.

“Estamos tranquilos”, apunta, “solo llevamos tres derrotas en todo el año y ahora se acercan las cosas importantes”. El Liceo tiene claro que el objetivo está a final de curso, que es cuando hay que llegar al cien por cien. “Estamos todavía por empezar”, comenta. De la lesión ha aprendido a ser positivo. Lo mejor está todavía por venir. Pero cuando se le pregunta por su futuro más allá del mes de junio —termina contrato—, como buen delantero, regatea: “Todavía no lo tengo claro”.

