Con el mono de trabajo puesto

El Liceo acostumbra a salir en tromba y marca en los primeros minutos de casi todos sus partidos. Ayer no fue menos. En un misil de Roberto di Benedetto, Dava Torres metió el stick en el segundo palo y cayó el primer gol. Pero como en los últimos partidos del Caldes en A Coruña, la rapidez de los jugadores pequeños y la potencia de disparo de sus cañoneros le hacen mucho daño a los verdiblancos. Solo cuatro minutos después llegó el empate de Álvaro Giménez. Pero también reaccionó rápido el equipo local. Roberto di Benedetto pasó por detrás de la portería y en el primer palo, batió a Camps.

El Liceo devolvía la ventaja al marcador porque en el juego ya la tenía. Empezaron las rotaciones y con Maxi Oruste y Marc Grau en la delantera los coruñeses tuvieron más ocasiones, pero siempre faltaba el último remate. El que estuvo más cerca de ampliar la renta fue Nanu Castro, que envió un disparo al palo y otro rozó la portería. Y ya al final del primero tiempo, ocasión a bola parada tras una azul a Álvaro Giménez. Torres tiró la directa sin demasiada convicción y en inferioridad, el Caldes se defendió bien, incluso con la posesión de la bola.

Llegó el descanso y el conjunto dirigido por Juan Copa no estaba cómodo. Lo solucionó César Carballeira, que desde su propia cancha sorprendió al portero visitante. Una azul a Di Benedetto cortó la alegría. Carles Grau aguantó muy bien para tapar el espacio a Rovira y en inferioridad el Liceo mandó dos bolas al palo seguidas, la primera de Oruste, la segunda de Grau en el rechace. Pasaban los minutos y ambos parecían reservarse. Aceleró al final el Liceo pero también su rival, que recortó con otro gol de Giménez. Cundió el nerviosismo. Torres falló un mano a mano. Pero entonces surgió la figura de Carles Grau para, con sus paradas, evitar la igualada y dejar los tres puntos en casa.

Visita al Palau del femenino

Con seis victorias consecutivas, el Liceo es el equipo más en forma de la OK Liga femenina. Las tres últimas han sido contra Manlleu, Gijón y Cerdanyola y completaría el pleno en el considerado Tourmalet de la competición si gana hoy en Palau (13.15 horas). No será sencillo ya que el conjunto catalán es el vigente campeón de liga y de Europa. Pero han encontrado su juego las pupilas de Stanis y ya no tienen miedo a nadie. Con una portería asegurada por Viki Caretta, la solidez de María Sanjurjo y el gol de Alba Garrote y Adriana Soto, las verdiblancas tienen una base más que sólida. Pero enfrente estarán algunas de las jugadoras internacionales de la selección española con más pedigrí como Aina Florenza, la pichichi de la categoría con 29 goles, Berta Busquets, Laura Puigdueta o la portera Laura Vicente. Las coruñesas necesitan ganar para seguir escalando en la tabla y soñar con una gran remontada que le permita llegar a las cuatro primeras plazas, ahora a 12 puntos, una línea que precisamente marca el Palau.