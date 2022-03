Martí Casas, más gol para el Liceo

Martí Casas (Mataró, 1995) se unirá al Liceo la próxima temporada. El club verdiblanco se hace con uno de los jugadores que más había pretendido durante los últimos años. Cada vez que se abría el mercado, preguntaba al delantero por su situación en el Forte dei Marmi italiano sin que este se decidiese por moverse de la Toscana. Todo cambió cuando el pasado mes de diciembre fue el perjudicado de un movimiento inesperado al decidir Marc Gual, que hasta el momento ocupaba el banquillo, que descolgaba los patines para intentar ayudar al equipo también desde dentro de la pista, lo que le dejó sin ficha. El Calafell se hizo entonces con una de las piezas más cotizadas del mercado invernal —la otra fue Sergi Aragonés, que desde el Benfica recaló en el Reus—, pero solo hasta final de esta temporada. La próxima, vestirá de verdiblanco.

Se movió rápido el Liceo. Este año no tenía sitio, pero sí para la próxima temporada, con tres bajas confirmadas. Martí Casas parece el sustituto natural para Jordi Adroher. Delantero, habilidoso también en las faltas directas, pero once años más joven. Solo tiene 26 años pese a su extenso currículum en la máxima categoría. Pasó por el Mataró, por el Vic, a donde llegó para ser el remplazo de David Torres y donde compartió equipo con Jordi Burgaya —ambos serán sus compañeros el año que viene—; por el Noia y después se marchó a Italia consagrándose como un gran goleador en las filas del Forte. En su primer año marcó 19 tantos, en el segundo se fue hasta los 69 y en el tercero hizo 49. Empezó el cuarto quizá por debajo de sus números, con 3 en diez partidos. Y fue el sacrificado para que Marc Gual tuviera ficha. En Italia solo puede haber tres extranjeros y en el Forte también estaban Xavi Rubio y Pedro Gil. Le rescató el Calafell y en nueve jornadas de liga lleva 9 goles además de 7 en tres partidos de Europa. En su tercer encuentro de la vuelta a España visitó el Palacio de los Deportes de Riazor. El Liceo se impuso por 5-3 y Casas no pudo marcar. Pero después empezó su racha: 2 al Alcobendas, 2 al Manlleu, 1 al Lleida, 2 al Girona y 2 al Palafrugell.

Si Adroher (que recalará en el Lodi italiano) ya tiene sustituto, también están decididos los que ocuparán los puestos de Carles Grau (Barcelona) y Roberto di Benedetto (Benfica). Los dos llegarán procedentes del Lleida. Al portero le suplirá Martí Serra, tercer guardameta de la selección española en el pasado Europeo; y se cambiará un hermano mellizo Di Benedetto por otro con la vuelta a casa de Bruno, que ya militó una temporada a las órdenes de Juan Copa en A Coruña. A pesar de estos tres movimientos, el Liceo todavía no da por cerrada la plantilla para la próxima temporada. De momento, cuenta con siete jugadores de pista: David Torres, Álex Rodríguez y Jordi Burgaya tienen contrato en vigor; César Carballeira ejecutó la cláusula de una temporada más que contemplaba el suyo; Marc Grau renovó; y las incorporaciones de Martí Casas y Bruno di Benedetto. Queda una última plaza, pendiente de otro movimiento en el mercado o de la continuidad de Maxi Oruste, que termina contrato y tiene ofertas sobre la mesa.