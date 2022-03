Cibeira: “Sergio García cuenta con nuestra confianza”

La derrota del domingo contra el Girona (72-96) dejó tocado al Leyma. Más que por el qué, por el cómo. Roberto Cibeira, presidente del club, admite preocupación ante la falta de competitividad en los últimos cuatro partidos. “Si no competimos tenemos un problema y así se lo hemos transmitido al cuerpo técnico”, deja claro. Pero en un ejercicio de tranquilidad y coherencia entre expectativas y exigencias, muestra al entrenador Sergio García tanto su absoluta confianza como la del resto de la directiva naranja. El domingo, en Oviedo, el equipo tendrá una nueva oportunidad de lavar su imagen.

Porque Cibeira no da la espalda a la realidad, pero sobre todo transmite un mensaje de calma. “Desde que llegamos, nunca hemos destituido a un entrenador a mitad de temporada. Yo creo en el trabajo de todo el año y en dejar hacerlo hasta el final. Es lo que hicimos tanto con Tito Díaz como con Gustavo Aranzana. Al final de la temporada terminaban contrato y tomamos decisiones”, recuerda. Así que de momento el puesto de Sergio García no corre peligro. “Cuenta con toda nuestra confianza. Hemos hecho dos temporadones con él, siendo terceros dos años seguidos y perdiendo en el tercer partido de las semifinales del play off de ascenso en Granada”, certifica.

Eso no significa que no haya que cambiar cosas. “Es cierto que el equipo ha bajado muchísimo el nivel en los últimos cuatro partidos”, dice y repasa resultados como los de Oviedo y Almansa en casa como los únicos puntos negros hasta el último parón por las Ventanas FIBA, donde sitúa el punto de partida del declive. Después llegaron los 49 puntos contra Gipuzkoa, la victoria ante el colista Huesca y las dos derrotas, frente a Palencia y Girona, “sin competir”. “No entendemos por qué el equipo ha dejado de ser competitivo. Y hay que tomar medidas para volver a serlo”, insiste. “Hemos visto en los jugadores algún lenguaje corporal de venirse abajo. Y eso lo tiene que cambiar el entrenador. ¿Cómo? No lo sé. Si lo supiera ya se lo hubiese dicho”, añade Cibeira.

El Leyma había empezado el curso con dos derrotas y en la tercera jornada visitaba con ciertas urgencias al Granada, donde ganó. Ahora irá a Oviedo con la alarma aún más roja. “Nos coge un momento realmente malo con el mazazo de la lesión de Álex Hernández y con un calendario muy complicado por delante”, admite. Pese a todo, el equipo es quinto y aún no ha salido de play off. La duda es si mantendrá la confianza en Sergio García si cae más abajo: “Vamos a ver si ganamos en Oviedo o que, por lo menos, sea un encuentro competido. Iremos partido a partido”.