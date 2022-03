Irene Lata se proclamó el pasado fin de semana en Sevilla subcampeona de España sub 23 en la prueba de K1 5.000 metros. La palista internacional del Ría de Betanzos sigue confirmándose entre las mejores especialistas nacionales en una final disputadísima en la que a las tres primeras las separaron menos de dos segundos. Bárbara Pardo ganó con 840 centésimas de ventaja sobre la coruñesa, con Carolina García tercera a cuatro décimas a su vez de la plata.

En categoría de veteranos hubo más medallas coruñesas en Sevilla de la mano del oleirense José Manuel Sánchez (Kayak Tudense), que se proclamó campeón de C1, y el K2 del Ría de Betanzos formado por Neftalí Paraje y Adolfo Monteagudo se colgó la medalla de plata. El equipo brigantino además sumó la decimoséptima posición por equipos (de los 113 participantes) en juvenil, sub 23 y sénior, mientras que en máster subió a la decimosegunda plaza.

Para las finales también se clasificaron por el Ría de Betanzos Juan Carlos Fernández (PK3 5.000); Pablo Fraga (K1 5.000 juvenil); Carla Fernández, Sandra Leira, Pablo Vázquez y Darío Rodríguez (K1 5.000 sub 23); José Francisco Rocha y David Veiga (C1 5.000 sénior); y Emma Vía, Laura Pérez, Andrea Rodríguez, Xoel Dacal y Albert Liberal (K1 5.000 sénior). Por el As Xubias se metió entre las mejores Helena Torreiro (K1 5.000 sub 23) mientras que el oleirense José Manuel Sánchez, que compite por el Kayak Tudense, fue top diez en C1 5.000 sénior. Completaron la participación Pablo Touceda, Miguel da Silva, Diego Fernández, Neftalí Paraje, Adolfo Monteagudo, Javier Benito y Marcos Cascallar (Ría de Betanzos) y Manuel Álvarez, María Pardo, Sara Longueira, Francisco Gómez y Alejandro Pedreira (As Xubias).