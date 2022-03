El peso de la historia del CRAT

El CRAT ha tenido citas importantes en su historia reciente. Como la que allá por el año 2015 le llevó hasta Gijón para levantar su primera liga. Y en 2019 a Madrid para la segunda. La de 2022 es el domingo en Eibar. Y no hay un título de por medio, sino la permanencia. El equipo coruñés defiende su posición en la elite, donde ha tenido un papel protagonismo en la última década. Le bastará con puntuar, aunque dependiendo de lo que haga su rival, un Sant Cugat que visita al Sevilla, incluso una derrota sería suficiente. Las de Arquitectura se aferran a su pasado para seguir escribiendo presente y futuro. El peso de la historia está detrás. Y el rugby gallego necesita su cabeza visible para seguir a flote.

No estarán solas. Muchas miradas y ánimos estarán puestos sobre las coruñesas cuando a las doce de la mañana salten al campo de Unbe. Algunas, las de las jugadoras que han escrito esas páginas Una estará en el banquillo, la propia Helen Roca. Otra tendrá que verlo desde fuera porque precisamente su lesión es uno de los contratiempos que han golpeado al equipo esta temporada. Es Paula Medín, internacional, incluso capitana de la selección y diploma olímpico en Río 2016. La cambresa tiene claro la relevancia del duelo: “Es importante mantenernos tanto para A Coruña como para el rugby gallego sobre todo para que las jugadoras jóvenes tengan esa referencia en la elite”.

“Mantener el equipo es importante porque somos la resistencia del norte, las únicas que nos hemos mantenido a la largo de toda la existencia de División de Honor” aporta Mónica Castelo. “Y creo que si descendemos nos va a costar mucho volver porque nos faltan apoyos. Nos merecemos quedarnos. Y mis compañeras lo están dando todo, han mejorado muchísimo. Hemos tardado un poco en arrancar pero ya estamos ahí. Será un partido duro y se dejarán todo en el campo”, añade la exjugadora, ahora en el Rennes.

Medín y Castelo son de casa. Pero la relevancia del CRAT a nivel gallego la explica Rocío García, internacional que venía desde Lalín. “Es el equipo de referencia. A mí me pasó. Estaba en la selección y si quería mantenerme y jugar a un nivel alto me tenía que ir a A Coruña”, recuerda. Lo hizo durante cuatro años. “Ojalá en Galicia hubiera más equipos, pero por lo menos tener al CRAT como referente de trabajo y buen hacer arriba. Sería triste que no lo estuviera y yo creo que tendrán a todo el rugby gallego apoyándolas para que lo consigan”, analiza.

La del domingo no será la última opción. Porque en el caso de que el Sant Cugat le adelantase en la clasificación y el CRAT acabase penúltimo, le quedaría la promoción contra uno de los que intentan ascender. Alevín está confiada. “Creo plenamente en que vamos a ganar”, asegura. “Tenemos una proyección ascendente en toda la temporada y ahora mismo estamos en nuestro mejor momento, sin duda. Es una lástima que sea ahora al final porque tuvimos derrotas que nos costaron mucho, pero lo importante es cómo se acaba y el equipo está fuerte dentro y fuera del campo y el domingo de verdad que creo que vamos a ganar y lo vamos a conseguir”, insiste. Pero también saca una lectura positiva si no ocurre así: “De todo se aprende y sería un reto mayúsculo y también bonito intentar ascender”.