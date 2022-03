El Liceo entra en la recta final

A la temporada regular de la OK Liga le quedan ya solo cuatro partidos y el Liceo, con la primera plaza prácticamente inaccesible, a ocho puntos del Barcelona, y con la segunda a su vez prácticamente asegurada, con el Noia siete por detrás, aprieta su preparación. Ya no solo porque se acerca el deseado play off, sino porque se sucederán las grandes citas con la Golden Cup y la Copa del Rey —cuya sede se confirmó ayer que iba a ser Lleida (del 5 al 8 de mayo)— en el horizonte. El encuentro de esta noche en Palafrugell (20.00 horas) tiene que ser parte de ese proceso para llegar en las mejores condiciones. Probar cosas, acelerar movimientos y acumular buenas sensaciones hasta el final. Sin renunciar ni menospreciar a nadie. Porque saben que se encontrarán a un rival muy necesitado de puntos para escapar de la zona baja. Y eso suelen ser siempre los más peligrosos.

Lo ha demostrado en sus últimos partidos. Si bien viene de perder contra el Calafell, pudo con el Caldes y el Girona y cayó solo la mínima contra el Alcoy, el Lleida e incluso frente al Barcelona, al que sorprendió durante muchos minutos. En su palmarés también figura una victoria y un empate contra el Noia. Un aviso de lo que es capaz una plantilla con veteranos de la talla del portero Xevi Pugibí, internacional, o Romà Bancells. Con dos goleadores como Sergi Canet y Franco Ceschin. Y un viejo conocido como Adrián Candamio, canterano en el club verdiblanco. En el partido de la primera vuelta, disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor, el Liceo se impuso con comodidad por 6-1, pero para el de esta noche faltará el autor de tres de los seis goles en aquella ocasión ya que Jordi Adroher sigue con problemas físicos. Juan Copa recupera a Álex Rodríguez, que cumplió sanción la semana pasada por acumulación de azules. Uno más para un partido menos en el inicio de la cuenta atrás. Mañana, Las Rozas Mañana será el turno de la OK Liga femenina en la que el Liceo recibirá al Las Rozas (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.30 horas). Después de la derrota de la semana pasada en la pista del Palau las verdiblancas quieren volver a mostrar esa versión indestructible que les llevó a encadenar seis victorias seguidas. El conjunto madrileño se metió en problemas la semana pasada tras perder contra el Mataró, lo que le hace llegar al duelo con solo 11 puntos y muchos apuros para salvar la categoría. Las coruñesas, por su parte, y pese a su enorme remontada en el inicio de la segunda vuelta, no consiguen salir de la séptima plaza en la que parecen estancadas, para intentar acercarse a las cuatro primeras. Homenaje a Vicente Torres en la Gala del Patinaje Tito Torres y David Torres, capitán del Liceo, recogieron ayer en Madrid la placa y diploma al Mérito Deportivo en nombre de HockeyGlobal. En la Gala también recibieron premios Julia Benedetti, César Carballeira y Lucas Yáñez, además del liceísta Marc Grau.