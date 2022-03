Doble reto del Leyma: en su pista maldita y en su peor momento

El horizonte naranja pinta negro. Porque el Leyma, en su peor momento, visita su cancha maldita (18.30 horas), sin margen de error y sin el mago que el año pasado acabó con el hechizo en Pumarín, Zach Monaghan. El estadounidense arrastra problemas musculares y es duda. Lo mismo que Augustas Peciukevicius por lumbalgia, lo que unido a la grave lesión de Álex Hernández deja a Mo Soluade en solitario a cargo de la dirección. Y no pueden permitirse dudas los coruñeses, que inician la jornada en la octava plaza. Los asturianos son séptimos con una ventaja de una victoria y, por lo tanto, se trata de un partido clave contra un rival directo para la clasificación para el play off de ascenso. Una derrota abocaría a depender de otros para no caer más abajo del noveno puesto por primera vez en la temporada.

“Esta semana estamos intentando reagruparnos, reestructurarnos, como equipo”, explica Sergio García”, que reconoce que les espera “un partido difícil”. “Sabemos que es la parte del calendario que es especialmente complicada. Hemos preparado el partido de la mejor forma que hemos podido y estamos con ganas de recuperar buenas sensaciones y de volver a encontrarnos cómodos. Tenemos que ser capaces de sobreponernos para volver a ser el equipo que estaba jugando muy suelto en ataque y que iba encontrando mejores sensaciones defensivas”, añade y pide un paso adelante: “En los momentos complicados es cuando tenemos que demostrar que vamos todos en la misma dirección”. El Leyma acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, la más reciente la de semana pasada contra el Girona. Su mala racha, todavía peor de sensaciones que de resultados, no le ha costado caer de puestos de honor. Pero perder hoy ya le podría pasar una factura mayor, lo que demanda una reacción.