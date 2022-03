Reencuentro con la selección en Riazor

La selección española regresa esta noche (20.45 horas) a Riazor 13 años después para el segundo de sus amistosos de este parón internacional. El equipo de Luis Enrique se enfrentará a un rival rocoso y físico como Islandia, donde espera añadir a sus buenos tramos del sábado una mayor pegada que le haga sufrir menos.

La selección llega a este partido con un buen sabor de boca a pesar del discreto y trabajado triunfo ante Albania (2-1) en el regreso a Barcelona después de 18 años, sobre todo por la cálida acogida del público que convirtió las gradas del feudo del Espanyol en una fiesta, con final feliz gracias al gol final de Dani Olmo que dio el triunfo.

Ahora, en lo que será el último amistoso antes del Mundial, ya que todo lo que jugará la roja hasta esta cita será de la Liga de Naciones, España intentará también brillar algo más en una ciudad en la que no juega desde hace 13 años, cuando sí se exhibió con una gran goleada por 5-0 ante Bélgica en partido de clasificación para Sudáfrica 2010.

El combinado nacional se encontró con muchas dificultades ante Albania y tampoco le espera un partido relativamente cómodo ante Islandia, un rival que al igual que los de Edoardo Reja ha ido creciendo en competitividad en estos últimos años y frente al que el seleccionador podría optar por mover su once.

La gran sorpresa el sábado fue la titularidad de David Raya, quien debutó en su primera convocatoria con el combinado nacional, pero que parece que podría dejar ahora su sitio al teórico titular, Unai Simón, ya que Robert Sánchez tuvo que dejar la concentración por “motivos personales” y fue sustituido por Arnau Tenas, guardameta del filial del Barcelona y que estaba concentrado con la sub 21.

Además del guardameta del Athletic Club, los únicos que no tuvieron minutos en Barcelona fueron Aymeric Laporte, Hugo Guillamón, Koke Resurrección y Marcos Llorente. Los cuatro podrían ser novedades en el once, sobre todo el central del Manchester City, que podría formar pareja con el valencianista o con Eric García, con Jordi Alba y Azpilicueta como posibles laterales, y el capitán del Atlético.

Este podría entrar en el competido centro del campo, donde Luis Enrique apostó ante Albania por la juventud y descaro de Pedri y Gavi como acompañantes de Rodri.

Arriba, Luis Enrique también podría hacer algún tipo de probatura ya que cuenta solo con un nueve claro como Álvaro Morata. El de la Juventus fue titular junto a un Ferran Torres que sigue con su idilio con el gol en el combinado nacional y Pablo Sarabia, pero parece casi seguro que Dani Olmo recuperará la titularidad en este tridente al que también aspira Yéremi Pino.

España sabe que tendrá un partido muy similar al de Albania, con una Islandia mucho más poderosa seguramente en el aspecto físico y que intentará refugiarse cerca de su área para entorpecer el juego de la triple campeona de Europa, a la que siempre le ha costado este rival y a la que no se mide desde 2007 con el sufrido empate a uno en Reykjavik en partido de clasificación para la Eurocopa de 2008.

Islandia, número 60 del ranking mundial de la FIFA, ha mejorado en los últimos años y saltó a la palestra mundial en la Eurocopa de 2016 llegando hasta cuartos de final. Sin embargo, no parece estar en su mejor momento después de una discreta fase de clasificación para Qatar donde finalizó penúltima de su grupo y no ha sido capaz de ganar en sus últimos cinco partidos, con dos empates, entre ellos el del pasado sábado en Murcia ante Finlandia, y tres derrotas.

“En Qatar estaré con España, seguro”

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, se desmarcó de las informaciones que, desde Inglaterra, le sitúan en el Manchester United la próxima temporada y se mostró convencido de que estará en el Mundial de Catar con España a finales de año. El técnico, cansado de las preguntas sobre su continuidad en la selección, se mostró contundente en la víspera del partido que enfrentará al combinado nacional con Islandia en Riazor. “Es repetirse, lo he explicado de tantas maneras... En Qatar estaré con España y lo que pueda venir, ya veremos, En Qatar seguro. No hay cargo que me apetezca más que representar al equipo nacional en Qatar”, comentó en su comparecencia. “Estoy encantado donde estoy, en el sitio que quiero estar. No hay mucho más que añadir”, declaró Luis Enrique, quien precisó que, si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) peina el mercado para buscarle sustituto para después de Qatar, lo entendería porque entiende “cualquier postura”.

“Se nota el cariño a la selección”

Pedri se refirió ayer al recibimiento a la selección tras su llegada a A Coruña. El jugador del Barcelona dijo que tiene “muchas ganas del partido” con Islandia y en Riazor, después de la recepción que ya les brindó la afición coruñesa. “Si es como nos reciben en el aeropuerto, será una auténtica locura. Se nota el cariño a la selección y espero disfrutar del partido”, comentó. El internacional también se quitó responsabilidad y aseguró que el colectivo está por encima de lo individual. “No me veo como líder de nada. El grupo depende de que estemos todos unidos y rememos en la misma dirección”, manifestó.