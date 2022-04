El Liceo-Noia de mañana se jugará en el Agra I en vez de en el Palacio

El Deportivo Liceo, ya con la segunda plaza asegurada, afrontará mañana a las 21.00 horas su partido de la jornada 25 de la OK Liga masculina frente al Noia Freixenet. Los verdiblancos no competirán en su feudo habitual, el Palacio de los Deportes de Riazor, que estará ocupado para acoger un concierto, sino que afrontarán el encuentro en el polideportivo Agra I, donde habitualmente juega el filial liceísta de OK Plata.

Será la última cita del conjunto de Juan Copa antes de afrontar la próxima semana la Golden Cup, cuyas pulseras están disponibles para los poseedores de abonos desde hoy, en horario de 18.00 a 21.00 horas, en el colegio Liceo La Paz.