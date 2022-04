El Amarelle, a ritmo de pleno camino del ‘play off’

La hora de la verdad llegará para el Viaxes Amarelle en el play off de ascenso, pero de momento camina con paso firme hacia el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol sala femenino a base de victorias, su único resultado en el campeonato liguero hasta el momento. 19 partidos, 19 triunfos. Un pleno solo al alcance del equipo coruñés, el único de los 59 que compiten en los cuatro grupos de la Segunda RFEF Futsal Femenina que no conoce la derrota en la presente temporada liguera.

El Feme Castellón, líder del grupo 2, perdió un partido y empató cuatro. Sus números son los que más se acercan a los del conjunto de Jorge Basanta, al frente del grupo 1 con 57 puntos, 117 goles a favor y solo 24 en contra. “Está muy bien ganar todos los partidos de liga, pero si no ganas el play off, no asciendes”, recuerda el técnico naranja, que prefiere no pensar en la fase de ascenso hasta que matemáticamete esté asegurada.

Al Viaxes Amarelle le quedan por jugar siete partidos, uno más que a sus inmediatos perseguidores, el Cidade das Burgas (52 puntos) y el Bembrive (51), al que se enfrentará el próximo sábado (19.30 horas) en el pabellón municipal Vicente Álvarez de Vigo.

Basanta, prudente

“Aún queda mucho en juego. Matemáticamente, no hay nada conseguido. Y después aún quedará el play off —recalca Jorge Basanta—. No podemos estar pensando más que en ganar cada semana. El play off, de momento, queda muy lejos”. Para esa fase cumbre de la temporada resultará clave “llegar muy bien y sin lesiones, que nos condicionaron el año pasado”.

Los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos —en el 1 actualmente Viaxes Amarelle y Cidade das Burgas— se clasificarán para la fase de ascenso, con eliminatorias a partido único en la cancha del equipo mejor clasificado. De los ocho aspirantes a subir, tres lograrán el billete para Primera RFEF Futsal Femenina.