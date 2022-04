De aquí a final de temporada el Liceo solo tendrá dos partidos, entre comillas, sencillos. Uno es el de esta noche contra el Noia en un escenario poco habitual como es el pabellón del Agra (21.00 horas). Con el subcampeonato de la fase regular de la OK Liga ya atado, el duelo servirá como ensayo oficial para la Golden Cup de la próxima semana, cuando A Coruña será el centro neurálgico del hockey sobre patines europeo con la presencia de doce de los mejores equipos del Viejo Continente. Ahí estará en juego el primer título del año, especial porque la competición sirve para celebrar los 50 años de vida del club. Después llegará la última jornada de liga —el otro encuentro a priori sencillo que le llevará a Manlleu— y ya todo seguido la Copa del Rey y el inicio del play off. Una traca final para la que el conjunto de Juan Copa quiere llegar en la mejor forma posible para seguir ensanchando su vitrina de trofeos.

El partido de esta noche, pese a todo, no será nada fácil. Solo el hecho de no haber nada en juego, más que los tres puntos, le resta un acicate de competitividad. Hasta hace nada, el Noia le estaba apretando en la lucha por la segunda posición. Se llegó a poner incluso a solo cuatro puntos, lo que le daba a este encuentro otra dimensión. Pero los verdiblancos ampliaron la distancia hasta los nueve para afrontar las dos últimas jornadas sin nada ya que perder ni ganar, ya que no pueden coger al Barça, a ocho, ni ser cogidos por el conjunto de San Sandurní. Pese a ello, no faltan alicientes. El primero, el regreso a A Coruña del siempre recordado Jordi Bargalló. Su vuelta a la plantilla dirigida por Pere Varias es uno de los motivos del gran rendimiento de esta temporada. También el de un Eloi Mitjans que en el partido de la primera vuelta entre ambos marcó cinco goles en el empate 5-5. Otro es la subida de rendimiento de jóvenes como Roc Pujadas, que había sido pretendido por el Liceo para reforzar el equipo de esta temporada, salpimentado con veteranos como Aleix Esteller y Xavi Costa, además del dúo en la portería formado por Blai Roca y Xus Fernández. Por lo tanto, no hay mejor rodaje para afrontar lo que espera la semana que viene con los enfrentamientos contra el Barcelos y el Braga portugueses primero y después las posibles eliminatorias directas. Aunque también pensando que ambos podrían cruzarse en unas duras semifinales de play off.