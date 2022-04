Cinco décadas del Liceo, una máquina verde de ganar

El club más laureado de Galicia cumple 50 años y el Liceo lo celebrará la próxima semana en la Golden Cup. La presencia de los doce mejores equipos de Europa en la ciudad sirve de homenaje para medio siglo de vida que a grandes rasgos se podría resumir en sus 42 títulos, desde el primero en 1982 hasta el último en 2021, pero que va mucho más allá. Dos páginas se quedarían cortas para ahondar en la idiosincrasia de un club que a 1.000 kilómetros del epicentro nacional rompió la hegemonía para ser el primer campeón de liga no catalán. Se necesitaría un libro entero para hacer justicia a las personas que tanto delante como detrás del telón le han ido dando forma. Y no habría espacio suficiente para desenredar los hilos de la historia de un equipo que enamoró a una ciudad. Un pasado en blanco y negro, de bigotes a la última moda y cuya banda sonora suena a tango tocado con gaita gallega. Pero un presente igual de glorioso y en el que pese a las dificultades sigue siendo una máquina de ganar.

Fundación y ascenso a División de Honor. Cuando el María Pita desapareció en 1972, Javier Chaver, uno de sus integrantes, buscó la manera de seguir en el hockey sobre patines. Acudió al Ural de fútbol, donde también jugaba y que presidía Augusto César Lendoiro, con la intención de crear una sección. La idea no prosperó pero sí la unión entre ambos. El que después sería presidente del Deportivo era el secretario del colegio Liceo La Paz. Con el apoyo de los dos directores, Antonio Pintor y Carlos Pérez se fundó un equipo que tuvo que empezar desde el fondo pero que en siete temporadas ya había llegado a la elite. A la segunda logró el ascenso de Segunda a Primera. El paso definitivo tuvo lugar en 1976, con el fichaje de Carlos Gil. El argentino vino a España a jugar el Mundial de Oviedo, ya no se marchó y su destino quedaría íntimamente ligado al de los verdiblancos. Aunque el ascenso, con Chicho Rivero en el banquillo y Juan Carlos como capitán no llegó hasta la temporada 1978-79. El comienzo de una nueva era.

Primer título. El curso 1979-80 es el primero en la entonces División de Honor. El Liceo, con José Manuel Campos como entrenador, ficha a Alberto Areces y luce chequera con la incorporación de los gemelos portugueses Antonio y Fernando Gomes da Costa. El objetivo era mantener la categoría y finaliza séptimo. Al año siguiente el equipo da otro salto de calidad. Se marchan los Da Costa, pero llega Cristiano Pereira, considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Los verdiblancos acaban terceros y mandan su primer aviso. Pero no es hasta el tercer año (1981-82) cuando levantan su primer título. En realidad, los dos primeros. El acuerdo con Caixa Galicia como patrocinador supuso casi un cheque en blanco. El Liceo reúne a Daniel Martinazzo y Mario Agüero. Algunos todavía los recuerdan con escalofríos. Solo ese año marcaron 103 y 89 goles respectivamente. Se escapó la liga, pero en catorce días los coruñeses firmaron un doblete para la historia. Primero ganaron la Copa del Rey (8-5 en la final contra el Reus) y después la Copa CERS al imponerse por 12-4 en la ida y por 6-8 en la vuelta al Monza italiano. Carlos Gil levanta ambos. Al año siguiente (1982-83) sin Martinazzo pero con unos estelares goleadores como Agüero y Luis Garvey y ya con José Luis Huelves bajo palos, conquista su primera liga. Por un punto. En la última jornada. Aguantando el acoso del Barcelona. Había nacido una estrella.

El ‘Dream Team’ verdiblanco. Las dos siguientes temporadas solo consigue ganar una Copa del Rey (1983-84). El despegue definitivo hacia los años dorados comenzó en la 1985-86. El Liceo tenía un auténtico Dream Team cuya alineación todavía es hoy recordada. Huelves en la portería con Areces, Garvey, Kiko Alabart, Carlos Figueroa, Mario Rubio y Martinazzo y el desaparecido Andrés Caramés al frente. Ganaron la liga y al año siguiente, con los refuerzos de lujo de Fernando Pujalte y Alejandro Avecilla, repitieron la conquista a la que añadieron su primera Copa de Europa, la que tanto se les había resistido hasta entonces. Ganaron por 2-4 en Oporto y también en A Coruña por 4-3. La racha continuó en una campaña 1987-88 en la que solo se escapó la liga ya que cayeron la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, la Copa de Europa y la Intercontinental. Mantener el ritmo parecía difícil. Rubio se retiró y llegó Roberto Roldán. Las piezas seguían funcionando: Copa del Rey, Supercopa de Europa e Intercontinental en la 88-89, con Joan Carles, Toni Rovira y Willy Duarte; liga y recopa en la 89-90; liga, Supercopa de Europa y Copa del Rey en la 90-91; Copa de Europa en la 91-92 y liga, ya con Ramón Canalda en la portería, y Supercopa de Europa e Intercontinental en la 92-93.

Primera reconstrucción. En 1993 se termina una época con la retirada de Martinazzo, la marcha de Joan Carles y Pujalte al Barcelona y la salida de Andrés Caramés. Empieza una nueva de la mano de Carlos Gil con Duarte y Canalda como veteranos, los fichajes argentinos de Facundo Salinas y Raúl Monserrat y la llegada de Boqui Pueyo y Diego de Santiago. En teoría un proyecto más modesto al que el técnico saca el máximo provecho. El Liceo se convierte en un especialista en torneos cortos. Gana tres Copas de Rey seguidas (1995, 1996 y 1997) y una Recopa (1996). Gil se marcha y coge el equipo Willy Duarte, con el que se conquista la CERS (1998) —de nuevo se acierta con el fichaje argentino de Carlitos López—. Vuelve Gil. Asoman al banquillo unos jóvenes Martín Payero y Josep Lamas, después Jordi Bargalló. El gran momento se produce en 2003 cuando el Liceo gana la Copa de Europa ante su público. Al año siguiente se lleva la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y la Intercontinental.

La gran sequía. Desde 2004 hasta 2010, el Liceo pasa seis años sin títulos. Incluso una temporada (2005-06) coquetea con el descenso, lo que provoca la destitución de Paco González y el debut de un jovencísimo Juan Copa en el banquillo. El club apuesta después por el portugués José Querido. Lo más cerca que estuvo de cortar la mala racha fue en la 2008-09, cuando llegó a la final del play off por la liga, en la que no pudo hacer frente al Barcelona.

Cuatro años mágicos. Carlos Gil inicia en 2009 su cuarta y última etapa como entrenador del Liceo y los éxitos son inmediatos. Esa temporada el equipo, liderado por Jordi Bargalló y Josep Lamas, se proclama campeón de la Copa CERS. El verde y blanco manda en Europa y los coruñeses prolongan su dominio dos años más al levantar dos Champions seguidas (2011 y 2012). Nadie lo había conseguido hasta entonces en la época moderna. El Liceo mandaba en el ranking como mejor club del mundo y puso el broche de oro con la liga de 2013. Gil se despidió con el único título que faltaba en el palmarés verdiblanco: la Supercopa de España (2016).

Presente brillante. Juan Copa tomó el relevo de Gil y su primer título fue el mismo que el último de su antecesor, la Supercopa de España de 2018. Después de ese año tocó reconstrucción. Se fueron Malián, Carlo di Benedetto, Miras y los hermanos Lamas. Hubo cambio en la presidencia. Llegó el COVID. Pero con refuerzos como Carles Grau, Roberto di Benedetto, Franco Platero y Jordi Adroher los verdiblancos volvieron a optar a todo con el premio de la Copa del Rey del curso pasado y de la Supercopa de España de este con dos coruñeses, David Torres y César Carballeira, como capitanes. Este capítulo queda sin terminar. Con la Golden Cup, la Copa y el play off de la liga por delante, habrá que seguir escribiendo la historia.