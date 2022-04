Paula Otero (CN Arteixo) logró el título nacional en la prueba de 800 metros libres en el Campeonato de España Open de natación que se disputa hasta el próximo jueves en Torremolinos, con un tiempo de 08.34.90. Con este primer puesto y este crono Otero se garantiza el billete para participar tanto en el Europeo, que se disputará en Roma del 11 al 17 de agosto, como en el Mundial, del 18 al 25 de junio en Budapest. Ángela Martínez (Kzm Swimming Team) también logró la mínima para el Mundial con un tiempo de 08.36.23.

En cambio, María de Valdés (CN Liceo), que también partía entre las favoritas, no pasó de la séptima plaza y, por lo tanto, no logró clasificarse ni para la cita continental ni tampoco para el Mundial. De Valdés acaba de recuperarse de una lesión un mano y, por lo tanto, no pudo ofrecer su mejor rendimiento.