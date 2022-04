Más de 30 horas, es decir, más de un día, tardó el Leyma en llegar a Melilla para jugar a partir de las 19.00 horas su partido de la LEB Oro. La cancelación de los vuelos desde Madrid y la incomprensión del equipo rival ante un posible aplazamiento obligó a la expedición naranja a buscar alternativas y se tuvo que desplazar en autobús hasta Málaga para desde allí, en tres grupos, llegar finalmente al destino final con treinta horas de retraso.

El equipo naranja partió ayer a las 07.45 horas de la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor hacia el aeropuerto de Alvedro, donde viajó hasta Madrid. Hasta ahí, sin problemas. Su vuelo de enlace estaba previsto para las 13.00 horas pero después de sucesivos aplazamientos, se canceló a las 14.00. Los miembros de la expedición del Leyma estuvieron tres horas para reclamar a la aerolínea un reubicación y fueron informados de que ni el sábado ni el domingo había ningún asiento disponible.

Falta de comprensión

Fue el momento en el que el club se puso en contacto con el Melilla para solicitarle un aplazamiento, pero el rival se negó alegando no tener fechas disponibles en el pabellón. Agotada esta posibilidad, el Leyma acudió a la Federación Española, que responde que si no hay acuerdo será el Juez de Competición el que decidirá si puede dictaminarse un aplazamiento por fuerza mayor, pero los coruñeses se exponen a una sanción económica y deporitva si fallaba de forma negativa y no quisieron jugársela.

La única solución fue, ya once horas después de su llegada al aeropuerto de la capital, coger un bus hasta Málaga (550 kilómetros) a donde llegaron a las 03.30 de la madrugada y desde donde reubicaron en vuelos con destino a Melilla a los jugadores en tres grupos, saliendo el primero a las 07.30 horas, es decir, después de apenas cuatro horas de descanso en el hotel. El último grupo llegó a Melilla al mediodía, con menos de cuatro horas de adelanto con respecto al partido y después de 30 de viaje con todas las rutinas de descanso y alimentación completamente alteradas.