La bola echa a rodar en A Coruña para la nueva Champions

Los doce mejores equipos de Europa se citan esta semana en A Coruña en la Golden Cup, la que pretende ser la semilla de la nueva Champions, una competición más atractiva que contribuya al relanzamiento del hockey sobre patines. Este año el formato es concentrado. Siete días con partidos a cada cual más atractivo y con una descomunal acumulación de talento por centímetros cuadrados. La primera fase se dividirá de en cuatro grupos de tres contendientes en cada. Cuatro encuentros de lunes a miércoles para que se enfrenten entre ellos. Los dos mejores pasarán a los cuartos de final que se dividirán entre el jueves y el viernes mientras que el fin de semana quedará para las semifinales (sábado) y la gran final (domingo). El Liceo, que hace unos meses levantó la Copa del Rey en el Palacio de los Deportes de Riazor, quiere darse un homenaje en la celebración de su cincuenta aniversario. Pero de por medio habrá varios trasatlánticos. Ya no solo el Barcelona, el eterno favorito. Desembarcan en la ciudad el poderío portugués encabezado por el Sporting, vigente bicampeón de Europa, el Porto, que el fin de semana ganó la Taça lusa, y el Benfica. El más difícil todavía para los verdiblancos, que necesitan un pequeño salto de calidad para que su nombre vuelva a estar entre los grandes del Viejo Continente. Qué mejor que darlo en casa. Espíritu del 2003.

El conjunto dirigido por Juan Copa debuta hoy contra el Braga a las 18.45 horas, a priori uno de los rivales más asequibles —octavo en la liga portuguesa— y sustituto a última hora al Forte dei Marmi italiano, que se dio de baja para preparar la Copa de su país. Los portugueses tienen a un veterano como Vitor Hugo como uno de sus principales puntales, aunque también destaca Pedro Mendes. Y en la competición doméstica ya sorprendieron a algunos de los grandes, aunque en la última jornada perdieron claramente contra el Porto (8-1). Es un aviso, no obstante, para que los coruñeses salgan completamente centrados en la faena. Porque el miércoles se miden al Barcelos, un duelo más complicado contra un equipo con un conocido como Luis Querido, que cuenta con la potencia de Miguel Rocha y el talento infinito made in Argentina de Darío Giménez y Danilo Rampulla. Si el Liceo accede a los enfrentamientos directos, se cruzará con los clasificados del grupo D, donde viajan el Oliveirense, el Reus y el Noia, sus tres posibles rivales. Complicados, sí. Mucho, Pero no imposibles.

Porque por la otra parte del cuadro se pegarán entre ellos los grandes favoritos y el Liceo se podía aprovechar de ello. En el grupo A, para empezar, ya aparecen emparejados los dos grandes oponentes por excelencia de Portugal, el Porto y el Benfica. En el B, el Barcelona y el Sporting, que precisamente será el plato fuerte de la primera jornada (21.00 horas). El Caldes en el primer caso y el Saint Omer francés en el segundo parecen solo unos invitados a su fiesta. Para ellos lo complicado llegará a partir de los cuartos de final y semifinales. Partidos de alto voltaje que con una garantía de espectáculo y entretenimiento. A las 14.00 horas la bola echará a rodar con turno para el Porto y el Caldes para abrir la fiesta. Siete días por delante para no pestañear. Una oportunidad única que, coincidiendo con la Semana Santa, pretende convertirse en un referente. En el inicio de una era. La nueva edad de oro del stick.