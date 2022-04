El orgullo puede al cansancio

Otra bocanada de aire para el Leyma, que se impuso ayer en Melilla por 72-80 y para adelantar un paso en la lucha por el play off. Primera victoria en dos meses fuera de casa. Y no fue una cualquiera. Porque la consiguió con muchos elementos en contra, desde el pasotismo de Nick Ward hasta un viaje infernal de más de treinta horas tras la cancelación de su vuelo de enlace en Madrid, la negativa de su rival a aplazar el encuentro, tener que coger un autobús hasta Málaga y de allí otro avión a la ciudad autónoma. No hay mal que por bien no venga. Hay que darle las gracias a Iberia porque perdió los vuelos, pero encontró el carácter de este equipo, que durante 15 minutos desplegó una intensidad máxima sobre la pista que le hizo llegar al descanso con una ventaja de 28-47. En la segunda parte, como era previsible, sufrió según la acumulación de cansancio fue haciendo mella. También los de casa, que estrenaban entrenador, tenían algo que decir. Se pusieron incluso a tres puntos a falta de dos minutos. Entonces los naranjas tiraron de calma de la mano de la veteranía de Javi Vega, siempre con las canastas más oportunas, para cerrar un triunfo que suma puntos en la clasificación —es séptimo— y en lo anímico.

Al conjunto coruñés le tocó empezar por detrás. Se encontró muy pronto con la mala noticia de la segunda falta de Lofberg y se vio con un 8-2 en contra y el Melilla intentando ponerle nervioso con una presión en toda la pista. Y fue cuando el Leyma sacó todo su carácter. Javi Vega anotó dos triples, Atoumane Diagne se sentía cómodo en la pintura y otra canasta de tres puntos de Mikel Sanz dio la primera ventaja (15-17). Y esta no hizo más que crecer. Los naranjas eran una apisonadora. Encadenaron otro triple de Soluade, una jugada de 2+1 de Diagne, canastón de Ndow y 2+1 de Gray. Los locales solo reaccionaron con un triple de Llorca. Parcial de 3-11 y de 10-26 para llegar 18-28 al primer descanso. El equipo dirigido por Sergio García apenas dejaba respirar a su rival, que solo reaccionaba con acciones esporádicas, la mayoría de Rakocevic, su hombre más acertado. No tenían un ataque sencillo y necesitaban en cada acción su mejor versión si querían superar la intensidad defensiva de los visitantes, que además se gustaban en ataque. El Melilla rozaba el KO cuando terminó la primera parte (28-47) de la mano de un crecido Ndow el más valorado— y un triple de Gray. Y con Nick Ward en el banquillo. Salió, se equivocó un par de veces y se sentó para no volver prácticamente más. Siete minutos en total. En el inicio del tercer cuarto llegó la reacción local. Con un 7-0 de salida y un 12-2 de parcial, solo frenado por una canasta de Vega, empeñado en reflotar a los suyos. Suyo también fue el triple que volvió a dejar la ventaja por encima de los diez puntos (42-54) y otros más, seguido por la réplica de Ndow, en las últimas acciones del parcial. Se empezaba así, con 50-64, el último. Y del 7-0 del anterior se pasó a un 11-0 que acercó al Melilla al 61-68 cuando aún faltaban seis minutos por jugar. Una canasta de Pecius y un triple de Soluade dieron tranquilidad pero entre el acierto a la desesperada de lo que iban por debajo y los fallos en los tires libres de Diagne, cundió el pánico (70-73). Pecius y Vega tiraron de veteranía y una asistencia de Ndow a Lofberg a la esquina para el triple hicieron el resto. Críticas al rival por negarse a aplazar el duelo Más de 30 horas tardó el Leyma en llegar a Melilla para jugar ayer la jornada de la LEB Oro. La cancelación de los vuelos desde Madrid y la incomprensión del equipo rival ante la petición de un aplazamiento obligó a la expedición naranja a buscar alternativas y se tuvo que desplazar en autobús hasta Málaga para desde allí, en tres grupos, llegar finalmente al destino final con más de un día de retraso. El equipo naranja partió el sábado a las 07.45 horas de la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor hacia el aeropuerto de Alvedro, donde viajó hasta Madrid. Hasta ahí, sin problemas. Su vuelo de enlace estaba previsto para las 13.00 horas pero después de sucesivos aplazamientos, se canceló a las 14.00. Los miembros de la expedición del Leyma estuvieron tres horas para reclamar a la aerolínea un reubicación y fueron informados de que ni el sábado ni el domingo había nada disponible. Fue el momento en el que el club se puso en contacto con el Melilla para solicitarle un aplazamiento, pero el rival se negó alegando no tener fechas disponibles en el pabellón. Agotada esta posibilidad, el Leyma acudió a la Federación Española, que respondió que si no había acuerdo sería el Juez de Competición el que decidiría si era posible dictaminar un aplazamiento por causa de fuerza mayor, pero los coruñeses se exponían a una sanción económica y deportiva si fallaba de forma negativa y no quisieron jugársela. La única solución fue, ya once horas después de su llegada al aeropuerto de la capital, coger un bus hasta Málaga (550 kilómetros) a donde llegaron a las 03.30 de la madrugada y desde donde les reubicaron en vuelos con destino a Melilla a los jugadores en tres grupos, saliendo el primero a las 07.30 horas, es decir, después de apenas cuatro horas de descanso en el hotel. El último grupo llegó ayer a Melilla al mediodía, con menos de cuatro horas de adelanto con respecto al partido y después de 30 de viaje con todas las rutinas de descanso y alimentación completamente alteradas para jugar.