Apellidos a pares, deporte de sagas

El hockey sobre patines es una cuestión de familia, que se hereda en los genes de padres a hijos, desde la cuna, seno de sagas interminables, que se van juntando unas con otras, creando vínculos, lazos, conexiones y nuevas familias en las que la bola y el stick echa raíces y se perpetúa, como una forma de asegurar su propia supervivencia. Es así en A Coruña —los Mantiñán, los González, los Campos, los Torres, los Copa, los Parga, etc., etc.—, y pasa igual en España y pasa en Europa. Un ejemplo estará en la Golden Cup que se disputa esta semana en A Coruña y que juntará sobre el parqué del Palacio de los Deportes de Riazor a seis parejas de hermanos. Dos de ellas juegan en el mismo equipo, los Grau en el Liceo y los Acsensi en el Caldes. Las otras cuatro tendrán que enfrentarse si la competición así lo depara, aunque de momento la fase de grupos no tendrá ningún duelo fratricida porque no han coincidido: Roberto (Liceo) y Carlo (Porto) di Benedetto; Jordi (Noia) y Pau (Barça) Bargalló; Blai (Noia) y Nil (Barça) Roca y Matías (Sporting) y Franco (Oliveirense) Platero.

La pareja de hermanos que forman los Grau ya juega junta todo el año en A Coruña. Por un lado, el portero Carles, por otro el delantero Marc. Y aún tienen dos hermanos más. Incluso hace dos años llegaron a coincidir los cuatro en pista en los partidos entre el Liceo y el Lloret. Ahora, el mediano —el mayor es Carles— ya se ha retirado mientras que Álex, gemelo de Marc, juega en el Girona. Y llevan también muchos años siendo una pareja letal en el Caldes los Acsensi. El mayor, Alexandre y el pequeño, Roger, pero con solo tres años de diferencia y seguro que muchas horas de piques y pachangas en casa. Para los Di Benedetto la Golden Cup supone el reencuentro porque Carlo, el mayor, juega en Portugal y Roberto, uno de los pequeños —tiene un mellizo, Bruno, que juega en el Lleida—. Juntos fueron subcampeones de Europa con la selección francesa y por separado tampoco les ha ido mal. Carlo viene de proclamarse campeón de la Taça lusa mientras que Roberto ha ganado la Copa del Rey y la Supercopa de España con el Liceo. Precisamente este último es un título que Carlo también había conquistado de verdiblanco. Nunca han llegado a coincidir los tres en A Coruña, como sí lo hicieron los Bargalló, ahora el excapitán liceísta en el Noia después de su paso por el Oliveirense y el pequeño, solo de edad, Pau, como líder del Barça. El Noia-Barça tendría otra pareja de hermanos con los gemelos Blai y Nil Roca. Los hermanos coruñeses Gabriel y Tomás Villares conquistaron la Copa Princesa Los hermanos están de moda. Y los coruñeses Tomás y Gabriel Villares lo demostraron el pasado fin de semana al conquistar con su equipo, el Vilafranca, la Copa Princesa entre los mejores equipos de la OK Plata al ganar en la final al Alpicat —donde milita otro coruñés, Raúl Fernández— por 3-4. Gabriel, el mayor de los dos —son tres y por encima de ellos está Julián, que también juega al hockey sobre patines en Madrid—, ya lleva años asentado en el histórico equipo catalán, que esta temporada tiene más cerca que nunca el regreso a la máxima categoría. Tomás cambió el pasado verano el Compañía de María, donde ambos se formaron y donde jugó en OK Plata, por un nuevo paso en su carrera.